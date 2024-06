Elmshorn. Die beliebten Kinovorführungen im Skulpturengarten haben besonderes Flair. Was an drei Abenden vom 28. Juni an geboten wird.

Zum 13. Mal sind im Elmshorner Skulpturengarten Filme beim Picknick-Open-Air zu sehen.

Den Auftakt macht die Tragikomödie „One For The Road“

Wer schon vor 21 Uhr vor Ort ist, nimmt an einer Verlosung teil.

Etwas so Beliebtes und Bewährtes, das will die Stadt Elmshorn selbstverständlich pflegen und fortführen. Deshalb lädt das Stadtmarketing Elmshorn auch in diesem Jahr wieder zum Picknick-Open-Air Kino in den Skulpturengarten am Torhaus (Probstendamm 7) ein. Es ist die 13. Auflage die Frischluft-Kulturfestivals.

An drei Abenden im Juni und Juli können Besucherinnen und Besucher unterm Sternenhimmel snacken, klönen, der Live-Musik lauschen und natürlich – Kinogenuss erleben. Die Veranstaltung war in der Vergangenheit stets für viele Elmshorner und Gäste aus der Region ein Highlight im Elmshorner Sommerprogramm und soll es auch weiterhin bleiben.

Open-Air-Kino: Drei lokale Sponsoren ermöglichen das Filmfestival

Damit die Abende am Probstendamm wieder unvergleichlich werden, hat das Stadtmarketing erneut lokale Sponsorpartner ins Team für die Picknick-Film-Abende am 28. Juni, 12. Juli und 26. Juli geholt. Das Autohaus Elmshorn, das Semmelhaack Wohnungsunternehmen und die Sparkasse Elmshorn unterstützen das Elmshorner Freiluftkino. Als Gastronomiepartner versorgt auch in diesem Jahr Jim Coffey die Besucher und Besucherinnen mit zahlreichen Speisen und Getränken.

Die Sponsoren und das Organisationsteam: Jörn Schielzeth (Inhaber JIM COFFEY, Gastronomiepartner beim Picknick-Open-Air Kino, von links), Manuela Kase (Geschäftsführerin Stadtmarketing Elmshorn), Daniela Hillebrecht (Veranstaltungskauffrau Stadtmarketing Elmshorn e.V.), Frank Lexau (Autohaus Elmshorn, Sponsor des ersten Kino-Abends), Olaf Seiler (Sparkasse Elmshorn, Sponsor des zweiten Abends) und Tom Busse (Semmelhaack Wohnungsunternehmen, Sponsor des dritten Abends). © Stadtmarketing Elmshorn | Stadtmarketing Elmshorn

Gezeigt werden in diesem Jahr in dieser Reihenfolge die deutschen Tragikomödien „One for the Road“ von Regisseur Markus Goller und „Wochenendrebellen“ von Marc Rothemund sowie zum Abschluss der Kassenschlager von 2023, die Komödie „Barbie“ mit den Weltstars Margot Robbie und Ryan Gosling.

Beim Auftaktfilm mit Nora Tschirner hat die Hauptfigur Mark ein Alkoholproblem

Worum geht es bei dem Film am kommenden Freitag, 28. Juni? Als Bauleiter ist es für Mark (Frederik Lau) eher Normalität zu trinken, als nicht zu trinken. Bei seiner Arbeit auf den Baustellen, während Geschäftsessen und ausufernden Berliner Partynächten gibt es für ihn immer einen Grund, sich vollends dem Alkoholrausch hinzugeben. Als er eines Nachts im Vollsuff sein Auto aus dem Halteverbot in eine Parklücke fahren will, wird er prompt kontrolliert und verliert seinen Führerschein.

Für Mark ein guter Grund, mit seinem besten Freund Nadim (Burak Yiğit) eine Wette abzuschließen: Er will es schaffen, so lange keinen Alkohol anzurühren, bis er seinen Führerschein zurückerhält. Im MPU-Kurs lernt er mit Helena (Nora Tschirner) seine ideale „Partnerin in Crime“ kennen. Anfangs ist sich Mark noch siegessicher, doch schon bald folgt im wahrsten Sinne des Wortes die Ernüchterung. Muss sich Mark eingestehen, dass er doch ein ernsteres Problem hat, als er annahm?

Bevor es mit dem Hauptprogramm losgeht, stimmen Musiker die Gäste auf den Film ein

Einlass ist jeweils von 20 Uhr an, um 20.30 Uhr beginnt das musikalische Vorprogramm. In diesem Jahr stimmen Fräulein Frey, Tylian in Begleitung von Johannes Stark und Lukas Kowalski die Besucher auf den Filmabend ein.

Gemütlichkeit pur. So sieht es aus, wenn sich Besucher ihren eigenen Stammtisch in den „Kinosaal“ mitbringen © Sven Herrmann | Sven Herrmann

Frühes Erscheinen könnte sich lohnen, denn unter den Besuchern und Besucherinnen, die vor 21 Uhr auf das Veranstaltungsgelände kommen, erfolgt die traditionelle Verlosung von zehn Picknick-Körben pro Termin. Diese werden von famila, Hayunga’s E-Center und Rewe Kim Yannick Ide gesponsert und mit allem befüllt, was zu einem gelungenen Filmabend beiträgt.

Zur Sicherheit können Gäste eigene Stühle mitbringen; wetterfeste Kleidung ist auch wichtig

Zwischen 22 und 22.15 Uhr, abhängig vom Sonnenuntergang, beginnt die Filmvorführung. Auf dem Gelände sind mitgebrachte Speisen und Getränke erlaubt, es steht eine begrenzte Anzahl von Stühlen zur Verfügung. Zur Sicherheit können eigene Stühle mitgebracht werden.

Mehr zum Thema

Da Wetter nicht planbar ist, empfiehlt das Stadtmarketing dringend, die Prognosen für die Abende eingehend zu studieren und sich je nach Lage Decken, warme Kleidung und Regenschutz einzupacken, um für alle Wetterlagen gewappnet zu sein.

Der Kartenvorverkauf findet online statt

Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene, ermäßigte Tickets für Schüler und Studenten sind für 7 Euro zu haben. Der Vorverkauf für das Picknick-Open-Air Kino hat online unter www.pretix.eu/stadtmarketing-elmshorn/openairkino-2024/ begonnen und endet für den jeweiligen Streifen am Vorführungstag um 16 Uhr. Karten sind aber auch an der Abendkasse der jeweiligen Termine erhältlich.

Die Veranstaltungsfläche liegt am Probstendamm, auf der Wiese neben dem Torhaus direkt am Parkplatz Buttermarkt. Auch mit dem Bus ist die Veranstaltung durch die angrenzende Bushaltestelle sehr gut zu erreichen. Bei gutem Wetter empfiehlt sich eine Anreise mit dem Fahrrad.