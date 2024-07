Norderstedt. Auf dem Impuls Festival im Stadtpark Norderstedt kann man tanzen, skaten und vieles mehr. Und es gibt eine bedeutende Neuerung.

Es ist ein Festival der Jugend, der Kreativität, der Lebensfreude: Das Impuls Festival im Stadtpark Norderstedt. Seit 2022 steigt das Fest in und um das Kulturwerk am See einmal in jedem Sommer, mit steigendem Erfolg. Diesmal versprechen die Veranstalter „mehr Action und Unterhaltung als je zuvor“.

So ist die Festivalfläche auf 8000 Quadratmeter erweitert worden. Elektro-DJs legen auf, es gibt Skateboard-Workshops, einen Vintage-Flohmarkt, viele Kreativ-Workshops und noch eine ganze Menge mehr. Erstmals ist die Wakeboard-Station am Stadtparksee mit eingebunden.

Impuls Festival 2024: Musik, Kunst und Action im Stadtpark Norderstedt

Nina Hepburn und Konrad Kanton sind zwei der bekanntesten Künstler der elektronischen Musikszene. © Veranstalter | Veranstalter

Die Stadtpark Norderstedt GmbH organisiert das Festival zusammen mit der Agentur Stribe und der Agentur Atmo Events. Dieses Jahr steigt das Festival am Samstag, 27. Juli, von 14 bis 24 Uhr. Tickets kosten regulär 15 bis 23 Euro, sie können auf der Webseite des Festivals gebucht werden.

Favih, Produzentin und DJ, ist in Norderstedt geboren und aufgewachsen. Sie legte schon 2023 auf dem Festival auf. © Atmo | Impuls Festival Norderstedt

Insgesamt zwölf DJs und Duos aus den Genres House, Techno und EDM sind diesmal am Start. Wieder mit dabei ist die Norderstedter Musikerin Favih, auch das Duo Bassescalation tritt erneut beim Festival auf. Außerdem laden zum Feiern ein: Nina Hepburn & Konrad Kanton, Tom Zeta, Lucia Scholtus, Philip Bogdan, Mark Bale, Temazcal, Sam Collins, D-Talez, Klopfgeister und Elon Bass.

Es gibt wieder einen Vintage-Markt und einen Upcycling-Workshop

Beliebt: Der Vintage-Markt vom Gebrauchtkaufhaus Hempels. © Atmo | Impuls Festival Norderstedt

Abseits der Musik bietet das Festival wieder eine Vielzahl von Kreativ-Workshops. So wird es wieder den beliebten Workshop „DIY Schmuck & Fashion Upcycling“ des Norderstedter Gebrauchtkaufhauses Hempels geben, außerdem „Urban Sketching“, „So funktioniert Musikproduktion“, einen Workshop zu Kunstausstellungen und den beliebten Vintage-Modemarkt. Außerdem kann man sich, wie in den Vorjahren, tätowieren oder eine neue Frisur verpassen lassen.

Sie ist wieder dabei: die Halfpipe. © Atmo | Impuls Festival Norderstedt

Für Sportbegeisterte wird wieder eine Halfpipe aufgebaut, es gibt Workshops zum Thema Skateboarden, BMW, Yoga, Hip Hop und Calisthenics. Außerdem gibt es eine Skate Pro Show und einen Best Trick Skate Contest. Auch an der Wakeboard-Anlage von Anne Rumpel können sich diesmal die Besucherinnen und Besucher ausprobieren. Vegane und vegetarische Food Trucks sorgen für die Verpflegung.

Kostenfreie Tickets für finanziell benachteiligte Jugendliche

Eva Reiners, Veranstalterin und Geschäftsführerin der Stadtpark Norderstedt GmbH, hebt hervor: „Ein riesiges Dankeschön geht an die Georg Plate Stiftung. Durch ihre Unterstützung können wir finanziell benachteiligten Jugendlichen kostenfreie Tickets anbieten.“ Wer ein kostenfreies Ticket beantragen möchte, füllt über die Webseite des Festivals ein spezielles Kontaktformular aus.

Als weitere Sponsoren ermöglichen der Airport Hamburg, die Stadt und die Stadtwerke Norderstedt, die Norderstedter Bank, der Rotary-Club Norderstedt, der Förderverein des Stadtparks, das Kulturwerk, der Kreis Segeberg und die Stiftungen der Sparkasse Holstein das Festival.