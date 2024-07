Tränenreicher Abschied von Mohammed Atya: TuRas „Mr. Basketball“ geht in Rente

Tränenreicher Abschied: Nach mehr als 25 Jahren hört der legendäre Basketball-Coach Mohammed Atya bei TuRa Harksheide auf und geht in den Ruhestand. Der Verein würdigte ihn bei einer Feier in der Sporthalle am Exerzierplatz, überreichte dem 66-Jährigen (hier mit Basketball-Abteilungsleiter Sven Wojtkowiak, l.) zudem einen eingerahmten Kunstdruck mit einer Karikatur. © TuRa Harksheide | TuRa Harksheide