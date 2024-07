Riesenbohrer im Einsatz für die Energiewende: Jetzt beginnen die unterirdischen Bohrarbeiten für die 380-Kilovolt-Stromtrasse in Henstedt-Ulzburg. Die 50 Tonnen schwere Maschine wurde auf den Namen „Pina“ getauft und per Kran in die Startgrube gehoben. © Christopher Mey | Christopher Mey