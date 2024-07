Die Hamburger Firma „Safe Depot“ betreibt zwei Standorte am Gutenbergring in Norderstedt. Am Gutenbergring 71 stehen Seecontainer (siehe Foto), am Gutenbergring 36 bis 38 können Lagerräume in einem Haus angemietet werden. Zuständig ist Projektmanager Jan Honemeier. © FMG | Claas Greite