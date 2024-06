Norderstedt. Mit dem guten Wetter startet jetzt auch die Freibad-Saison richtig durch. Wo man sich nördlich von Hamburg gut abkühlen kann.

Die Temperaturen steigen und somit auch die Lust auf die ersten Freibad-Besuche des Jahres. Dabei ist in Norderstedt und Umgebung und im ganzen Kreis Segeberg für jeden etwas dabei. Ganz egal ob es kostenlos sein soll, ein Natursee mit Strand, man lieber Lust auf Wasserrutschen hat oder einfach ein paar Bahnen im wohltemperierten Becken schwimmen möchte. Insbesondere bei den Naturbädern lohnt aber ein vorheriger Blick auf die Website, ob das Freibad auch am entsprechenden Tag geöffnet hat.

Stadtpark Norderstedt: Strandbad öffnet bei jedem Wetter

Der perfekte Ort für einen Familienausflug: Neben dem Strandbad Norderstedt gibt es auch im angrenzenden Norderstedter Stadtpark viel zu erleben. © Annabell Behrmann | Annabell Behrmann

Mitten im Norderstedter Stadtpark liegt das Strandbad Norderstedt. Dort lädt ein großer Natursee mit drei Badeinseln aus Schwimmpontons zum Sprung ins kühle Nass ein. Entspannt werden kann danach am großzügigen Sandstrand oder auf der großen Gras-Liegewiese. Auch darüber hinaus bietet der Stadtpark Norderstedt viele weitere Attraktionen wie zahlreiche Spielplätze und Sportmöglichkeiten.

Eintrittspreise : Eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet 4 Euro, Kinder (bis 15 Jahre) zahlen 3 Euro. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Aktuell ist nur Barzahlung möglich.

: Eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet 4 Euro, Kinder (bis 15 Jahre) zahlen 3 Euro. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Aktuell ist nur Barzahlung möglich. Öffnungszeiten: Mo bis So von 12 bis 19 Uhr, unabhängig vom Wetter. Dienstag ist Ruhetag.

Mo bis So von 12 bis 19 Uhr, unabhängig vom Wetter. Dienstag ist Ruhetag. Adresse: Am Kulturwerk 1, 22844 Norderstedt. Weitere Infos unter https://www.strandbad-norderstedt.de/.

Henstedt-Ulzburg: Naturbad Beckersberg ist eine grüne Oase

Samt Sprungturm und Steganlage: Das Naturbad in Beckersberg. © Christopher Mey | Christopher Mey

In Henstedt-Ulzburg liegt das Naturbad Beckersberg. Auch hier gibt es eine große Sandbucht, die zum Sonnenbaden und Sandburgen bauen einlädt, aber auch eine Liegewiese ist vorhanden. Beim Schwimmeister können Liegestühle und Spielgeräte für drei Euro ausgeliehen werden. Das Naturbad verfügt außerdem über eine Steganlage mit einem Sprungturm, von dem Sprünge aus einem und drei Metern möglich sind. Für das leibliche Wohl sorgt ein kleiner Kiosk, bei dem sich die Gäste mit Speisen und Getränken versorgen können. Die Saison geht von Anfang Mai bis Ende August.

Eintrittspreise : Eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet 2,50 Euro, Kinder (bis 15 Jahre) zahlen 1,50 Euro. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei.

: Eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet 2,50 Euro, Kinder (bis 15 Jahre) zahlen 1,50 Euro. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Öffnungszeiten: Di bis Fr von 12-19 Uhr, Sa, So und während der Ferien 10-19 Uhr. Montag ist Ruhetag.

Di bis Fr von 12-19 Uhr, Sa, So und während der Ferien 10-19 Uhr. Montag ist Ruhetag. Adresse: Beckersbergstraße 34, Henstedt-Ulzburg. Weitere Infos unter https://www.henstedt-ulzburg.de/naturbad-beckersberg_34.html.

Ilzstedter See: Viele Sportmöglichkeiten und ein Park im Freibad

Im Freibad am Itzstedter See kommen nicht nur Schwimmer auf ihre Kosten. Auch Fußball, Beachvolleyball und Tischtennis kann auf dem Areal gespielt werden. © Andreas Burgmayer | Andreas Burgmayer

Das Freibad Ilzstedt hält neben einem großen Badesee auch eine großzügige Parkanlage mit zahlreichen Liegewiesen bereit. Darüber hinaus gibt es auch einen Sandstrand und eine weitläufige Steganlage. Auch eine Sprungnalage mit 1- und 3-Meter-Turm steht bereit. Auch für Rustschspaß ist mit einer Wasserrutsche gesorgt und auch die Möglichkeit Beachvolleyball, Tischtennis und Fußball zu spielen besteht. Wer lieber ein paar Bahnen ziehen möchte, für den steht eine 50-Meter-Bahn zum Schwimmen bereit. Saison ist vom 15. Mai bis 15. September.

Eintrittspreise : Eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet 5 Euro, Kinder (bis 15 Jahre) zahlen 2 Euro. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Spätbader ab 15 Uhr zahlen drei Euro, ab 18 Uhr 2 Euro. Familien zahlen pro Erwachsenen 5 Euro, das erste Kind kostet 2 Euro, das zweite Kind 1 Euro, ab dem dritten Kind ist der Eintritt kostenlos.

: Eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet 5 Euro, Kinder (bis 15 Jahre) zahlen 2 Euro. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Spätbader ab 15 Uhr zahlen drei Euro, ab 18 Uhr 2 Euro. Familien zahlen pro Erwachsenen 5 Euro, das erste Kind kostet 2 Euro, das zweite Kind 1 Euro, ab dem dritten Kind ist der Eintritt kostenlos. Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 20 Uhr. In der Zeit von 15. Juni bis 15. August ist abends je nach Wetter eine Stunde länger geöffnet.

Täglich 9 bis 20 Uhr. In der Zeit von 15. Juni bis 15. August ist abends je nach Wetter eine Stunde länger geöffnet. Adresse: Seeweg 29, Itzstedt. Weitere Infos unter https://www.amt-itzstedt.de/leben-und-wohnen/itzstedter-badesee/.

Bad Bramstedt: Roland Oase mit Fünf-Meter-Turm und Wasserrutschen

Wer sich traut, kann in der Roland Oase sogar aus fünf Metern Höhe ins Wasser springen. © Roland Oase | Roland Oase

Ein weiterer Anlaufpunkt für Freibad-Fans ist die Roland Oase in Bad Bramstedt. Die Oase besticht durch zwei Wasserrutschen und einen Strömungskanal. Auch hier ist eine Sprunanlage vorhanden. Hier kann neben einem und drei auch aus fünf Metern Höhe ins Wasser gesprungen werden. Für die kleinen Besucher gibt es ein Nichtschwimmerbecken. Und auch abseits des Schwimmbecken gibt es weitere Optionen sich die Zeit zu vertreiben. So kann Fußball, Beachvolleyball und Tischtennis gespielt werden. Darüber hinaus gibt es einen Kinderspielplatz und eine Trampolinanlage. Die Roland Oase stellt außerdem Liegestühle, Liegesessel und Strandkörbe bereit. Auch hier besteht die Möglichkeit, 50-Meter-Bahnen zu schwimmen.

Eintrittspreise: Tageskarten für Erwachsene kosten 6 Euro, Kinder, Jugendliche und Studenten zahlen pro Tag 4 Euro, Familien 16 Euro.

Tageskarten für Erwachsene kosten 6 Euro, Kinder, Jugendliche und Studenten zahlen pro Tag 4 Euro, Familien 16 Euro. Öffnungszeiten: Mo bis Do von 10-20 Uhr, Fr bis So von 10-18 Uhr. Frühschwimmen: Mo bis Do von 6-7.30 Uhr.

Mo bis Do von 10-20 Uhr, Fr bis So von 10-18 Uhr. Frühschwimmen: Mo bis Do von 6-7.30 Uhr. Adresse: Am Badesteig 5, Bad Bramstedt. Weitere Infos unter https://www.roland-oase.de/index.php.

Norderstedt: Freibad des Erlebnisbades Arriba hat ein Sole-Außenbecken

Im Arriba gibt es neben Erlebnisbecken und 50-Meter-Bahnen sogar ein Sole-Außenbecken. © Stadtwerke | stadtwerke norderstedt

Auch das Arriba darf natürlich nicht fehlen. Neben dem Innenbereich gibt es hier auch einen großen Außenbereich mit Erlebnis-Außenbecken, 50-Meter-Bahnen und einem Nichtschwimmer- sowie Babybecken. Zum Entspannen stehen ein Sole-Außenbecken und ein Whirlpool bereit. Außerdem erstreckt sich eine große Sommerwiese über das Areal. Im „Tortenstück“ wird Gastronomie angeboten. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl verschiedener Rutschen und auch das Indoor-Angebot kann genutzt werden.

Eintrittspreise: Tageskarten für Erwachsene kosten Mo bis Fr 12 Euro, Sa, So und feiertags 13 Euro. Kinder (bis 15 Jahre) zahlen unter der Woche 6,50 Euro und am Wochenende 7 Euro. Darüber hinaus gibt es noch Tarife für Familien, Früh- und Spätschwimer, Senioren und auch eine Karte für nur drei Stunden.

Tageskarten für Erwachsene kosten Mo bis Fr 12 Euro, Sa, So und feiertags 13 Euro. Kinder (bis 15 Jahre) zahlen unter der Woche 6,50 Euro und am Wochenende 7 Euro. Darüber hinaus gibt es noch Tarife für Familien, Früh- und Spätschwimer, Senioren und auch eine Karte für nur drei Stunden. Öffnungszeiten: Sport-, Kleinkinder- und Erlebnisbecken mit Panoramarutsche: Mo bis Do von 6:30 - 22 Uhr, Fr von 6.30-23 Uhr, Sa von 9-23 Uhr So und Feiertage 9-22 Uhr. Rutschen- und Wellenbereich: Mo bis Do von 11-22 Uhr, Fr von 11-23 Uhr, Sa von 9-23 Uhr, So und Feiertage von 9-22 Uhr. In den Schulferien von Hamburg und Schleswig-Holstein öffnet der Rutschen- und Wellenbereich um 9 Uhr.

Sport-, Kleinkinder- und Erlebnisbecken mit Panoramarutsche: Mo bis Do von 6:30 - 22 Uhr, Fr von 6.30-23 Uhr, Sa von 9-23 Uhr So und Feiertage 9-22 Uhr. Rutschen- und Wellenbereich: Mo bis Do von 11-22 Uhr, Fr von 11-23 Uhr, Sa von 9-23 Uhr, So und Feiertage von 9-22 Uhr. In den Schulferien von Hamburg und Schleswig-Holstein öffnet der Rutschen- und Wellenbereich um 9 Uhr. Adresse: Am Hallenbad 14, Norderstedt. Weitere Infos unter https://arriba-erlebnisbad.de/.

Kaltenkirchen: Freibad der HolstenTherme hat Riesen-Wasserrutsche

Im Freibadbereich der HolstenTherme gibt es eine 49 Meter lange Wasserrutsche. © HolstenTherme GmbH | HolstenTherme GmbH

In Kaltenkichen beheimatet, verfügt die HolstenTherme neben einem großen Innenbereich auch über ein Freibad, in dem vom 11. Mai bis 31. August der Sommer genossen werden kann. Neben einem Erlebnisbecken mit Schwimmbahnen gibt es auch einen großen Nichtschwimmerbereich, in dem geplanscht werden kann. Auch ein Sprungbecken mit 1- und 3-Meter-Turm ist vorhanden und für die Kleinkinder ist mit einem Babybecken gesorgt. Darüber hinaus ist auch ein Volleyball-Feld, ein Kinderspielplatz und eine Wasserrutsche vorhanden. Für das leibliche Wohl sorgt ein Kiosk und auch Liegestühle zum Sonnenbaden sind vorhanden.

Eintrittspeise: Tageskarten für Erwachsene kosten 3,60 Euro, Jungendliche (bis 18 Jahre) zahlen 1,80 Euro. Für Kinder unter 5 Jahren ist der Eintritt frei. Familien mit einem Erwachsenen zahlen 5,70 Euro oder mit zwei sind es 8,30 Euro. Der Eintritt gilt nur für das Freibad, nicht für die gesamte HolstenTherme.

Tageskarten für Erwachsene kosten 3,60 Euro, Jungendliche (bis 18 Jahre) zahlen 1,80 Euro. Für Kinder unter 5 Jahren ist der Eintritt frei. Familien mit einem Erwachsenen zahlen 5,70 Euro oder mit zwei sind es 8,30 Euro. Der Eintritt gilt nur für das Freibad, nicht für die gesamte HolstenTherme. Öffnungszeiten: Mo bis So von 10-20 Uhr. Frühschwimmen 6-8 Uhr.

Mo bis So von 10-20 Uhr. Frühschwimmen 6-8 Uhr. Adresse: Norderstraße 8, Kaltenkirchen. Weitere Infos unter https://www.holstentherme.de/.

Hamburg-Langenhorn: Entspannen im Naturbad Kiwittsmoor

Im Naturbad Kiwittsmoor gibt es zahlreiche Beachvolleyballplätze, die nach vorheriger Anmeldung bespielt werden können. © Benedikt Haack | Benedikt Haack

Nahe der U-Bahn-Haltestelle liegt das Naturbad Kiwittsmoor. Um das Naturbad herum gibt es zahlreiche Rasenflächen, die zum Entspannen einladen. Auch ein Spielplatz und ein Beachvolleyball-Feld sind nutzbar. Letzteres aber nur nach vorheriger Anmeldung.

Eintrittspreise: Tageskarten für Erwachsene kosten 5 Euro, Kinder (bis 14 Jahre) zahlen 3 Euro. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Familienkarten gibt es je nach Anzahl Erwachsener und Kinder ab 9 Euro.

Tageskarten für Erwachsene kosten 5 Euro, Kinder (bis 14 Jahre) zahlen 3 Euro. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Familienkarten gibt es je nach Anzahl Erwachsener und Kinder ab 9 Euro. Öffnungszeiten: Mo bis So von 11-19 Uhr.

Mo bis So von 11-19 Uhr. Adresse: Hohe Liedt 9, Hamburg. Weitere Infos unter https://htb62.de/kiwi.

Tangstedt: Costa Kiesa bietet kostenlosen (und unbewachten) Badespaß

Die Costa Kiesa in Tangstedt ist seit Jahren ein beliebtes Ziel im Sommer. © Annabell Behrmann | Annabell Behrmann

Die „Costa Kiesa“ ist gar kein richtiges Freibad, sondern eine unbewachte Badestelle am Baggersee im Tangstedter Ortsteil Wilstedt. Aber sie erfreut sich seit vielen Jahren einer großen Beliebtheit. Das Gelände ist zwar eingezäunt, aber es gibt Eingänge zum Strand. Baden ist ganzjährig möglich. Die Hausordnung der Gemeinde schreibt einige Regeln für Badegäste vor.