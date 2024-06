Bornhöved. Die Frau auf dem Motorrad hatte Vorfahrt auf der Bundesstraße 430. Doch ein Transporterfahrer übersah sie und bog in die Straße ein.

Auf der Bundesstraße 430 bei Bornhöved hat sich gegen 13 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 21 ein schwerer Zusammenstoß ereignet. Ein Kleintransporter hatte beim Einbiegen in die Bundesstraße von der Autobahn kommend die Vorfahrt einer Motorradfahrerin übersehen.

Der Rettungshubschrauber wurde angefordert. Doch für die Motorradfahrerin kam jede Hilfe zu spät. © Daniel Friedrichs | Danfoto

Das Motorrad krachte in die Fahrerseite des Transporters. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Der Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 42 konnte ihr nicht mehr helfen. Der Fahrer des Kleintransporters kam verletzt in ein Krankenhaus.

Die Rettungskräfte haben die Bundesstraße auf Höhe der Unfallstelle abgesperrt. Es bildeten sich lange Staus.

Auf der gesperrten Bundesstraße bildeten sich lange Staus. © Daniel Friedrichs | Danfoto

