Norderstedt. Ab Ende Juni wird viel auf den Straßen gearbeitet, vor allem werden Schlaglöcher aus dem Winter repariert. Die Orte und die Zeiten.

Manchmal sind die Folgen eines Winters plötzlich im Sommer spürbar. Ein bisschen so ist es in Norderstedt, wo nun die Reparaturen vieler Schlaglöcher anstehen. Einige Straßen und wichtige Kreuzungen müssen komplett gesperrt werden. „Das Schadensbild ist sehr groß, durch die vielen Wechsel von Frost und Tauwetter in den Wintermonaten“, sagt Baudezernent Dr. Christoph Magazowski. Nun stünden Reparaturen an. In der Regel handele es sich um eine „Oberflächensanierung“, die nur einige Tage in Anspruch nehmen. Außerdem werden Fernwärmeleitungen verlegt. Hier die Übersicht über die wichtigsten Baustellen.

Baustelle 1: Ochsenzoller Straße wird drei Tage lang gesperrt

Baustellen Norderstedt Sommer 2024: Die Ochsenzoller Straße wird vom 28.6. bis 1.7. komplett gesperrt. © FMG | Claas Greite

Mit der Ochsenzoller Straße ist schon ab Freitag, 28. Juni, 6 Uhr, eine wichtige Verkehrsachse betroffen. Die Ochsenzoller Straße wird komplett gesperrt, und zwar zwischen dem Kreisverkehr an der Berliner Allee (hier befindet sich u.a. die Norderstedter Bank) und dem Kreisverkehr Achternfelde/Tannenhofstraße (hier befinden sich u.a. das Restaurant „Mendoza“ und das Eiscafé „Leonardo“). Die Sperrung soll am Montag, 1. Juli, um 6 Uhr wieder enden.

Während der drei Tage wird die Straße neu asphaltiert. Eine Umleitung über die Berliner Allee, Kohfurth, Stettiner Straße, Friedrichsgaber Weg und Niendorfer Straße wird ausgeschildert. „Grundstücke von Anliegenden sowie die Sackgasse Spargelkoppel können in dem genannten Zeitfenster mit dem Auto nicht angefahren werden“, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Die Abfallentsorgung finde zu den bekannten Terminen statt.

Baustelle 2: Rathausallee gesperrt, Tiefgarage nicht benutzbar

Die Rathausallee wird ab Freitag zwischen Heidbergstraße und Ulzburger Straße neu asphaltiert. © Christopher Mey | Christopher Mey

Im selben Zeitraum wie die Ochsenzoller Straße wird auch ein Teil der Rathausallee neu asphaltiert. Die Arbeiten beginnen am Freitag, 28. Juni, 6 Uhr, und werden voraussichtlich am Montag, 1. Juni, 6 Uhr, enden. Betroffen ist der Bereich zwischen der Heidbergstraße (sie grenzt östlich an den Rathausplatz an) und der Ulzburger Straße. Dieser Abschnitt wird komplett für den Verkehr gesperrt.

Von der Vollsperrung betroffen ist auch die Kreuzung Rathausallee/ Heidbergstraße, sodass eine Zufahrt von der Rathausallee sowohl zur Heidbergstraße als auch in Richtung der Straße Alter Heidberg nicht möglich ist. Die Tiefgarage unter dem Rathaus kann während der Vollsperrung ebenfalls nicht angefahren werden. Autos sollten rechtzeitig umgeparkt werden.

Baustelle 3: Straße Achternfelde vier Tage lang komplett gesperrt

Die Straße Achternfelde bekommt in der ersten Juliwoche eine neue Asphaltdecke. © FMG | Claas Greite

Eine Geduldsprobe kommt auf die Anwohner der Straße Achternfelde zu. Die wird nämlich komplett dichtgemacht, im Bereich zwischen der Ochsenzoller Straße (Kreisverkehr) und der Hausnummer Achternfelde 20. Die Vollsperrung gilt von Montag, 1. Juli, 6 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 5. Juli, 6 Uhr. Die Grundstücke an der Straße können während der Bauarbeiten nicht angefahren werden. Anwohner müssen ihre Autos also vier Tage lang stehenlassen, oder an anderen Orten parken.

Baustelle 4: Kreuzung Friedrichsgaber Weg/Friedrich-Ebert-Straße wird umgebaut

Die Kreuzung Friedrichsgaber Weg/Friedrich-Ebert-Straße für mehrere Wochen komplett gesperrt. Im August soll es losgehen, ein genaues Datum steht aber noch nicht fest. © FMG | Claas Greite

Ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt ist ab August betroffen, nämlich die Kreuzung Friedrichsgaber Weg/Friedrich-Ebert-Straße. Diese Kreuzung wird nicht nur neu asphaltiert, sondern auch umgebaut. Sie erhält einen „separaten Linksabbieger“, wie Christoph Magazowski sagt. Die Maßnahmen werde „einige Wochen“ in Anspruch nehmen und „deutliche Auswirkungen auf den Verkehr“ haben, kündigt er an. Vorgesehen ist bisher, dass die Arbeiten im August beginnen sollen. Ein genaues Datum steht noch nicht fest, die Stadtverwaltung wird es im Juli auf ihrer Webseite im Bereich „Baustellen-Informationen“ mitteilen.

Baustelle 5: Arbeiten in der Straße Steindamm verlängern sich

Die Straße Steindamm ist schon seit Wochen gesperrt, die Maßnahme verlängert sich. © FMG | Claas Greite

Schon seit Anfang Mai können Autos nicht durch die Straße Steindamm fahren, sie ist immer wieder abschnittsweise voll gesperrt. Das liegt diesmal nicht an den Schlaglöchern, sondern an der Fernwärme. In der ganzen Straße verlegen die Stadtwerke Leitungen. Wie es jetzt heißt, werden sich die Arbeiten noch weiter verlängern. „Die Rahmenbedingungen waren dort nicht so, wie die Pläne es vorsahen. Deshalb waren Umplanungen nötig“, sagt Baudezernent Magazowski. Nun sollen die Arbeiten voraussichtlich am Freitag, 2. August, beendet sein.