Bad Segeberg. Ausgerechnet: EM-Achterfinale und erste Aufführung von „Winnetou II“ am gleichen Abend. Wie man am Kalkberg auf Konkurrenz reagiert.

Winnetou gegen Toni Kroos und Co.: Das verspricht spannend zu werden. Wenn der Apachenhäuptling am Segeberger Kalkberg den Kampf mit den Bösewichtern des Wilden Westens aufnimmt, versucht die Deutsche Fußballnationalmannschaft zeitgleich einen Sieg im Achtelfinale der Fußball-EM zu erringen. Wird das Fußballspiel in Dortmund zur großen Konkurrenz für die Karl-May-Premiere in Bad Segeberg?

Die Verantwortlichen der Segeberger Karl-May-Spiele gehen gelassen mit dem Thema um. Sie kennen es schon: Nicht zum ersten Mal findet zeitgleich zur Premiere in der Kalkberg-Arena ein bedeutendes Fußballspiel statt. “Damit können wir gut umgehen“, sagt Ute Thienel, Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele. „Bisher hat es uns noch nie geschadet, weil die Fußballspiele keine Auswirkungen auf unsere Premiere hatten.“

Tatsächlich haben in der Vergangenheit kaum Karl-May-Fans ihre Karte zurückgegeben, weil sie lieber ein Fußballspiel verfolgen wollten. Bei einer Premiere gibt es zwei Zuschauer-Kategorien: Da sind einerseits diejenigen, die Geld für eine Eintrittskarten ausgeben haben, anderseits alle, denen Freikarten zugeschickt worden sind. Denn zur Premiere kommen stets geladene Gäste aus der Medienwelt, der Politik oder dem Showgeschäft.

Eine Kaufkarte nicht zu nutzen, wäre verschwendetes Geld. Eine Einladung kurzfristig auszuschlagen, könnte peinlich werden. Das wissen auch die Macher der Karl-May-Spiele, die davon ausgehen, dass am Sonnabend, bei der Premiere des Stücks „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ alle 7500 Plätze besetzt sein werden. „Wir sind uns ziemlich sicher, dass die allermeisten Karl-May-Freunde auch wirklich zur Premiere kommen“, sagt Karl-May-Chefin Ute Thienel. „Wir wünschen der deutschen Mannschaft viel Erfolg! Ich hoffe, dass es für sie ein Happy End gibt, so wie bei uns.“

Regisseur Nicolas König will die Zuschauer über den Spielstand informieren

Es kommt ein weiterer Faktor hinzu, der Ute Thienel, Winnetou-Darsteller Alexander Klaws und Regisseur Nicolas König ruhig schlafen lässt: Die meisten Zuschauer können jederzeit ihre Handys zücken, um den Spielstand zu kontrollieren. Sollte also, völlig unpassend zum Geschehen auf der Bühne, plötzlich lauter Jubel ausbrechen, können alle mitbekommen, wie es um die deutsche Mannschaft in Dortmund steht.

Alexander Klaws überlegt noch, ob sich die Darsteller-Crew zum Thema Fußball etwas einfallen lässt: „Eine Leinwand im Hintergrund werden wir aber nicht aufbauen, so viel kann ich schon mal verraten...“ Regisseur Nicolas König verrät schon ein bisschen mehr: „Ja, natürlich informieren wir die Zuschauer; wir verstecken es aber ein bisschen.“ Da der Regisseur selbst auch mitspielt, hat er die Chance, das Geschehen auf der Bühne unauffällig lenken. „Wenn ich zum Beispiel ein Zwiegespräch mit Winnetou habe, kann ich den Spielstand einfließen lassen.

Die Schauspieler können das Fußballspiel in der Kantine verfolgen

Ute Thienel erinnert sich daran, dass parallel zur Karl-May-Premiere 2018 das WM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden ausgetragen wurde und alle Zuschauer von der Bühne aus über den Spielstand unterrichtet wurden: „Damals hat unser Darsteller Joshy Peters die beiden Tore der Deutschen in seinen Text eingebaut. Die Zuschauer waren begeistert.“ Die Schauspieler konnten sich hinter der Bühne die TV-Reportage des Spiels ansehen.

So wird es auch am Sonnabend sein: Irgendwo in der Kantine soll das TV-Gerät stehen, damit sich die Darsteller in ihren jeweiligen Auftrittspausen über das Fußballspiel informieren können. Nicolas König denkt schon mal voraus: „Ich muss mir aber in der Kantine was einfallen lassen – nicht, dass ich während der Vorstellung auf die Suche nach Hauptdarstellern oder Statisten gehe, weil die da vor dem Fernseher stehen.“ Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie das Karl-May-Team die Aufgaben löst.

Gespannt dürfen alle auch sein, ob Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther in seiner Eröffnungsrede vor Beginn der Karl-May-Spiele aktuellen Bezug auf die Fußball-Konkurrenz nimmt.

Premiere feiert „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ am Sonnabend, 29. Juni, ab 20.30 Uhr im Bad Segeberger Freilichttheater am Kalkberg. Gespielt wird bis zum 8. September jeweils donnerstags, freitags und sonnabends ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Tickets gibt es unter www.karl-may-spiele.de.