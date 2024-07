Geesthacht. Die Arbeiten im Geesthachter Hafen sind nahezu abgeschlossen. Undnoch eine Neuerung gibt es beim Open-Air-Konzert am 17. Juli.

Die Arbeiten an der neuen Bühne vor den Sitzterrassen im Geesthachter Hafen sind nahezu abgeschlossen. Aktuell sind Mitarbeiter der Firma Harms und Köster Bau aus Kollow dabei, die letzten neuen Bohlen aus verstärktem Kunststoff auf der stählernen Unterkonstruktion zu befestigen. Am Dienstag, 2. Juli, soll die Abnahme der Bühne erfolgen.

Das nächste Konzert aus der Reihe Musik am Hafen – am 17. Juli spielen erneut die Lieblinge des Geesthachter Publikums, LenneRockets – kann also wahrscheinlich wieder am gewohnten Ort steigen. „Davon gehe ich derzeit aus“, sagt zumindest Bettina Knoop von der Geesthachter Tourist-Info, die die kostenlosen Open-Air-Konzerte organisiert.

Musik am Hafen vor Rückkehr an die Sitzterrassen

Im vergangenen Herbst waren marode Holzbohlen an der alten Konstruktion festgestellt und die Bühne daraufhin aus statischen Gründen gesperrt worden. Verwaltung und Politik handelten zwar umgehend und stellten 135.000 Euro für den Neubau zur Verfügung, aber zum Auftakt der Reihe am Pfingstsonntag reichte die Zeit nicht aus.

Volles Haus bei Musik am Hafen, als LenneRockets zuletzt in Geesthacht spielte. © Jürgen Karsch/Luftbilder Mobil | Jürgen Karsch/Luftbilder Mobil

Notgedrungen zogen die Musiker auf die andere Seite des Hafenbeckens um. Einmal ging es witterungsbedingt sogar ins Festzelt zum Stadtjubiläum. Folge: Das Flair des Amphitheaters mit den im Halbkreis angeordneten Sitzterrassen sowie dem Wasser direkt hinter der Bühne ging verloren. Nun aber ist die Holzunterkonstruktion gegen Stahlträger ausgewechselt und die haltbareren GFK-Bohlen sind nahezu verlegt.

Bei LenneRockets gibt es erstmals einen Pausen-Act

Für LenneRockets ist es bereits der dritte Auftritt bei Musik am Hafen. Die Rock-‘n‘-Roll-Gruppe lockte stets besonders viele Besucher an. 2023 waren mehr als 1000 Gäste aus Geesthacht und Umgebung gekommen.

Für den kommenden Auftritt am Mittwoch, 17. Juli, ab 19 Uhr hat Bettina Knoop übrigens eine Neuerung im Programm. Diesmal gibt es einen Pausenfüller, wenn LenneRockets gegen 20 Uhr ihr Set unterbrechen. Dann wird der Musiker Falk für rund 25 Minuten auf die neue Bühne treten. Die weiteren Konzert-Termine sind am 21. August (Mahoin, Shanty-Folk) und 4. September (Roadkill, Rhythm ‘n‘ Blues).