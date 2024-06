Geesthacht. Unwetter sorgt für umgestürzte Bäume und überflutete Straßen. Geesthachter Feuerwehr am Nachmittag im Dauereinsatz.

Nach der Hitze kam das angekündigte Unwetter und hat die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Herzogtum Lauenburg auf Trab gehalten. Der erste Starkregen dauerte gegen 16.30 Uhr zwar nur rund eine Viertelstunde, brachte aber Hagelkörner teilweise so groß wie Haselnüsse, überschwemmte Straßen und abgeknickte Bäume mit sich.

Allein in Geesthacht verzeichnete die Feuerwehr acht Einsätze in der Kürze der Zeit. Auf der Hansastraße in der Oberstadt und in der Fährstraße im Stadtzentrum stand das Wasser auf der Fahrbahn. Vor dem Freizeitbad, in dem der Badebetrieb vorzeitig enden musste, liefen Gullydeckel über. Die Feuerwehr öffnete verstopfte Abläufe.

Unwetter sorgt für umgestürzte Bäume und überflutete Straßen

Vor einem Arztgebäude in der Rathausstraße knickte ein etwa 25 Zentimeter dicker Stamm um. Die Geesthachter Wehr mit ihrer Drehleiter war gerade fertig, als die Retter zur Unterstützung an den Stubbenberg in Escheburg abkommandiert wurde. Dort war ein Baum auf die Fahrbahn gefallen. Gleiches galt für die Bundesstraße 207 zwischen Dassendorf und Brunstorf. In Wentorf kam es zu einem Wasserschaden im Helmut-Zinner-Weg.

Nur eine gute halbe Stunde nach dem ersten Starkregenschauer öffnete der Himmel erneut seine Tore für sintflutartige Regenfälle.