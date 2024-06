Der Rotary Club Herzogtum Lauenburg-Mölln schickt Hilfsgüter in die Ukraine. Hier verladen Manfred Ohldag (v. l.), Sven Michelsen, Klaus von Oertzen und Dennis Kissel ein Pflegebett und Gehhilfen in einen Lkw mit Ziel Ternopil in der West-Ukraine. © Stefan Huhndorf | Stefan Huhndorf