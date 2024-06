Geesthacht. Drei Monate lang gibt es wieder das Sportprogramm in Geesthacht - umsonst und draußen an verschiedenen Orten. Einfach mal hingehen.

Ob sanfte Bewegungen in der Mittagspause mit Blick auf die Elbe, Qigong im Stadtpark oder Fitness-Workouts am Menzer-Werft-Platz: Geesthacht kommt wieder in Bewegung – kostenfrei, unter freiem Himmel und ohne Anmeldung! Am 1. Juli beginnt das Format „Sport im Park“ der Stadtverwaltung zum inzwischen fünften Mal. Diesmal gibt es auch erstmals mehrere Angebote für Kinder.

Wer in Geesthacht lebt oder arbeitet, ist herzlich eingeladen, drei Monate lang etwas für seine Gesundheit und sein Wohlbefinden zu tun. „Sport im Park ist eine tolle Gelegenheit, gemeinsam Sport zu treiben, frische Luft zu tanken und vielleicht die eine oder andere Ecke unserer Stadt wieder neu für sich zu entdecken“, heißt es aus dem federführenden Fachdienst Jugend, Sport und Kultur des Rathauses. Deshalb werden bei „Sport im Park“ absichtlich viele verschiedene Orte abseits der klassischen Sportplätze genutzt.

„Sport im Park“: 17 Angebote für Groß und Klein in Geesthacht

Zur Wahl stehen in Zusammenarbeit mit Trainern von Sportvereinen und Unternehmen sowie freiberuflichen Übungsleitern 17 unterschiedliche Kurse, die von Montag bis Donnerstag verteilt auf alle Tageszeiten stattfinden. „Wir haben Kurse dabei, bei denen man sich richtig auspowern kann, aber auch Angebote, die zur Entspannung beitragen. So dürfte für Personen jeden Alters und auch jeden Fitnessgrads etwas dabei sein“, heißt es aus dem Rathaus.

Eine Auswahl der Angebote: Es gibt etwa die „Bewegte Pause“ mit sanfteren Bewegungen dreimal an verschiedenen Orten: montags am Elbkantinchen in Tesperhude, mittwochs am Pfadfinderplatz (Mercatorstraße 41), freitags am Anleger am Menzer-Werft-Platz (jeweils 12.15 bis 12.45 Uhr). Ganzkörpertraining steht bei „Fit von Kopf bis Fuß“ (donnerstags, 11-12 Uhr, Menzer-Werft-Platz) und bei „Bauch, Beine, Rücken, Po“ (mittwochs, 18-19 Uhr, Hafenbrücke) auf dem Programm. Für Kinder (3-6 Jahre) gibt es unter anderem Kindertanz oder „Hip Hop für Kinder“.

Der komplette Kursplan sowie Informationen zu Inhalten und Tipps zur passenden Kleidung sind auf geesthacht.de zu finden.

