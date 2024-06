Lauenburg. Einen gültigen Führerschein konnte der Lauenburger auch nicht vorzeigen. Warum seiner Beifahrerin nun ebenfalls Ungemach droht.

Gleich mehrere Verkehrsstrafen beging am Montagabend (24. Juni) ein 36-jähriger Lauenburger. Er ging den Polizeibeamten durch einen Hinweis einer Kollegin, die nicht im Dienst war, ins Netz. Die Polizistin sah den Mann, den sie persönlich kennt, mit einem Peugeot an einer Tankstelle an der Hamburger Straße. Sie wusste, dass er keinen gültigen Führerschein besitzt und rief deswegen die Kollegen im Dienst an.

Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich, dass der Fahrer tatsächlich ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Doch damit nicht genug: Die Beamten stellten fest, dass die Nummernschilder nicht zu dem Wagen gehörten, sondern zu einem Citroën Berlingo. Der Peugeot selbst war weder zugelassen noch versichert.

Polizei: Mann (36) fährt unter Drogen und mit falschen Kennzeichen

Doch noch für ein drittes Vergehen muss sich der Lauenburger verantworten: Da er berauscht wirkte, ordneten die Polizisten einen Drogentest an, der Hinweise auf einen Konsum gab. Anschließend wurde eine Blutprobe entnommen. Der 36-jährige Mann wird sich unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verdachts der Urkundenfälschung und des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten müssen.

Auch der Beifahrerin, einer 45 Jahre alten Frau, droht Ungemach: Die Kennzeichen, die ihr Begleiter verwendete, stammen vom Abgemeldeten Citroën der Geesthachterin.