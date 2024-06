Geesthacht/Schwarzenbek/Lauenburg. Langeweile in den Ferien? Muss nicht sein. Die Aktion Ferienpass im Herzogtum Lauenburg bietet einiges – von Ausflügen bis Gärtnern.

In gut vier Wochen beginnen in Schleswig-Holstein die Sommerferien. Für Eltern und Kinder bedeutet das, dass Schule und Sportverein nicht stattfinden. Aber Langeweile muss nicht sein. Jugendeinrichtungen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg haben gemeinsam zum 55. Mal ein buntes Programm für die Aktion Ferienpass zusammengestellt.

Rund 100 Vereine und Organisation aus Büchen, Geesthacht, Lauenburg, Mölln, Ratzeburg, Schwarzenbek und Wentorf bieten rund 350 Angebote für 6000 Kinder und Jugendliche an, um die Sommerferien zu einem Abenteuer zu machen. Das gesamte Ferienprogramm ist online unter www.unser-ferienprogramm.de/herzogtum einzusehen. Von dort gelangt man jeweils auf das örtliche Ferienprogramm.

Sommerferien voller Spaß: 350 Events für Kinder und Jugendliche im Herzogtum

Nach der Registrierung auf der Homepage können sich interessierte Kinder und Jugendliche schon für einzelne Aktionen anmelden. Auf der Homepage sind Büchen, Geesthacht, Lauenburg, Mölln, Ratzeburg, Schwarzenbek und Wentorf eigene Kategorien gewidmet, so ist es einfach, ein passendes Angebot in der Nähe zu finden.

In Büchen liegt das Ferienprogramm in den Händen der Jugendpflegerin Svenja Kaszubowski. Klassiker seien zum Beispiel Montagsmaler und die „Supernase Hund“ oder Angeln. Erstmalig können sich Kinder zur „Waldschule“ oder „Jagd und Natur“ anmelden. Mit den „Pen-&-Paper-Rollenspielen“ sind aber auch gezielt Aktionen für Jugendliche ab zwölf Jahren im Programm.

Ausflug ins Hamburger Volksparkstadion

„Bei allen Ferienprogrammen gilt, dass diese offen für alle Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren sind“, erläutert Arne Strickrodt, Geschäftsführer beim Kreisjugendring (KJR). „Viele Angebote richten sich gezielt an die Sechs- bis Zwölfjährigen, aber es gibt auch viele Aktionen, die für ältere Jugendliche bis 18 Jahren interessant sind“, so Strickrodt.

„Wir freuen uns, dass wir erneut die Schwimmschule in Müssen im Angebot haben“, sagt Tanja Petersen vom Stadtjugendring Schwarzenbek. Auch eine HSV-Stadiontour sowie eine Fahrt zum Erlebnishof nach Rövershagen stehen in Schwarzenbek auf dem Programm. Beim Ortsjugendring Lauenburg steht die Natur im Mittelpunkt. „Im eigenen Schrebergarten werden wir uns mit Hochbeeten, Ruhezonen und einem Lagerfeuerplatz beschäftigen“, erklärt Christine Taucher, 2. Vorsitzende des Ortsjugendrings. Der Ortsjugendring hat aber auch mehrtägige Fahrten ins Zeltlager und nach Fehmarn im Angebot.

In Geesthacht organisiert der Kreisjugendring das Programm. „Der örtliche Jugendring hat sich aufgelöst und die Stelle der Jugendpflege ist aktuell unbesetzt, weshalb wir als KJR die Koordination des Ferienprogramms übernommen haben“, erklärt Arne Strickrodt. Neben den Angeboten des Jugendzentrums Alter Bahnhof wird es sportliche Angebote im Rudern, Tanzen und Selbstverteidigung geben.

Besuch der Galileo-Wissenswelt auf Fehmarn

Auch von den Jugendeinrichtungen im Nordkreis werden unterschiedlichste Aktionen angeboten. Neben dem Dauerbrenner, der Fahrt zum Elefantenhof Platschow, ist zum ersten Mal eine Fahrt zur Galileo-Wissenswelt auf Fehmarn im Ferienpass enthalten. Neben den Aktionen des Ortsjugendrings und der Vereine sind hier, wie in den anderen Ferienprogrammen auch, die Jugendzentren mit ihren Aktionen vertreten. So ist zum Beispiel ein buntes Sportfest am 23. Juli ebenso geplant, wie eine Fahrt am 1. August zum Kletterpark Scharbeutz.

Für Familien, die sich die Teilnahme an manchen Aktionen nicht leisten können, gibt es eine Sonderförderung, durch die Kinder aus finanziell schwachen Familien nur 50 Prozent des Teilnahmebtrags zahlen müssen.