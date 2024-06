Geesthacht. Der Balkon der Wackers sticht heraus mit seiner Beflaggung zur Fußball-EM in der Elbestadt. Wohin das Public Viewing umzieht.

Das Fußballfieber steigt, bei der Europameisterschaft steht die deutsche Elf im Achtelfinale. Auch bei den Geesthachtern Karola und Andreas Wacker ist die Vorfreude groß. Die beiden sind fußballverrückt. Dementsprechend sieht ihr Balkon an der Lauenburger Straße 18 aus, den haufenweise Deutschlandfähnchen, Girlanden und andere Fanelemente schmücken – ein richtiger „Fußballkon“ sozusagen.

Die Wackers stechen mit ihrem Balkon heraus in Geesthacht. Viel geflaggt wird bisher nicht, auch nicht an den Autos. „Eigentlich wollten wir die Kästen auch in den Nationalfarben bepflanzen. Unser Blumendealer in Elbstorf hat aber erst wieder zur WM schwarze Petunien“, berichtet Karola Wacker.

Fußball-EM: Auf Geesthachts „Fußballkon“ ist Deutschland Europameister

Bei der WM 2018 hatte das Paar diese Sommerblumen in ihre Kästen gepflanzt, dazu rote und gelben Geranien. „Das war ein Hingucker, aber jetzt sind wir auch zufrieden“, sind sich die 59- und der 56-Jährige einig. Nur beim Tipp für den neuen Europameister gehen ihre Meinungen auseinander. „Mit Chance holt sich Deutschland den Titel“, sagt Karola Wacker, während ihr Mann auf die französische National-Elf tippt.

Wenn die EM vorbei ist, bleiben beide trotzdem im Fußballfieber. Denn ihr Herz schläft für die Raute. „Die meisten HSV-Spiele schauen wir bei uns gemeinsam mit Freunden an, dann ist das ganze Wohnzimmer in Blau-Weiß-Schwarz geschmückt“, berichten die Fußballfans, die sich auch für Borussia Dortmund und Hertha BSC begeistern können. Dass der HSV nicht aufgestiegen ist, ist für das Paar nicht tragisch. „Lasst die St. Paulianer da mal spielen, das wird auch nix“, schmunzeln sie.

Diejenigen, die sich die kommenden Deutschland-Spiele auf einer Riesenleinwand anschauen möchten, sollten zum Gelände der DLRG (Elbuferstraße 3) pilgern. Da in dem Festzelt auf dem Menzer-Werft-Platz am Sonnabend (29. Juni) eine Elektroparty gefeiert wird, zieht Sascha Franke mit seinem EM-Dorf ein paar Meter weiter zu den Rettungsschwimmern.

Auch die weiteren Spiele der deutschen Elf – sofern sie weiterkommt – werden auf dem DLRG-Gelände gezeigt. „Wir bauen eine riesige LED-Wall auf, daher ist auch bei strahlendem Sonnenschein ein super Bild garantiert“, verspricht Sascha Franke, der traditionell Public Viewing in Geesthacht organisiert.