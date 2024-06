Geesthacht. Sportevent ohne Landesvater Daniel Günther (CDU) und weitgehend ohne Geesthachter Schüler. Warum es dennoch toll werden kann.

1500 Kinder und Jugendliche kommen am Freitag auf den Menzer-Werft-Platz in Geesthacht, wenn die Sportabzeichen-Tour des Deutschen Olymischen Sportbundes in der Stadt Station macht. Geht es nach dem Geschmack von Carsten Engelbrecht, dem Vorsitzenden des Kreissportverbands (KSV) Herzogtum Lauenburg, hätten es durchaus mehr werden können.

Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat seine Teilnahme abgesagt. Das Wettrennen mit Landrat Chrisoph Mager (CDU) und Geesthachts Bürgermeister Olaf Schulze (SPD), die alle gemeinsam die Prüfungen für das Sportabzeichen ablegen wollten, fällt also aus. 2018, als die Sportabzeichen-Tour zuletzt im nördlichsten Bundesland gastierte, war Günther in St. Peter-Ording noch mitgelaufen. Mager und Schulze lassen es sich trotzdem nicht nehmen und treten um circa 11.15 Uhr zum 50 Meter Sprint gegeneinander an.

Sportabzeichentag: Ministerpräsident sagt ab – andere Prominente sind dabei

Die Veranstaltung, die der KSV anlässlich der Verleihung der Stadtrechte vor 100 Jahren nach Geesthacht geholt hat, wird am Freitag, 28. Juni, von 8.30 bis 17 Uhr organisiert. Am Vormittag wird auch Frank Busemann, ehemaliger Weltklasse-Zehnkämpfer und jüngst TV-Experte bei der Leichtathletik-EM, als Botschafter der Sportabzeichen-Tour vor Ort sein.

Dazu die erfolgreichen Paralympics-Starter Mathias Mester und Gerd Schönfelder. Mit den angemeldeten Kita- und Schulkindern übernehmen sie am Freitag um 8 Uhr das gemeinsame Aufwärmprogramm, geben hilfreiche Tipps und ab 11.30 Uhr auch Autogramme.

Casten Engelbrecht, Vorsitzender Kreissportverband Herzogtum Lauenburg, ist von der Resonanz der Geesthachter Schulen enttäuscht. © Dirk Schulz | Dirk Schulz

Den ganzen Tag über können Teilnehmer kostenlos die Prüfungen zum Deutschen Sportabzeichen ablegen – einfach vorbeikommen. Aus den vier Komplexen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination muss je eine Leistung erbracht werden. Diese sind je nach Alter und Geschlecht unterschiedlich.

Kaum Resonanz von Geesthachter Schulen

Zur Ausdauer gehören beispielsweise Schwimmen, Radfahren oder ein Mittelstreckenlauf. Kraft sind unter anderem Kugelstoßen, Standweitsprung oder Medizinballwurf. Schnelligkeit könnte per Sprint (50 bis 100 Meter), Schwimmen oder Radfahren nachgewiesen werden. Und zur Koordination gehören Hoch- und Weitsprung oder Seilspringen. Je nach erbrachter Leistung gibt es Abzeichen in Bronze, Silber und Gold.

Ministerpräsident Daniel Günther (Mitte, CDU) läuft 2018 bei der Sportabzeichen-Tour in St. Peter-Ording mit. © picture alliance / Daniel Reinhardt/dpa | Daniel Reinhardt

Viele Schulen aus der Umgebung haben sich angekündigt: aus Bergedorf, Ratzeburg, Dithmarschen, Krummesse, Mölln, Lauenburg oder Boizenburg. Nur die Geesthachter Schulen tun sich abgesehen von der stark vertretenen Hachede-Förderschule, schwer. Lediglich vom Otto-Hahn-Gymnasium haben sich drei Klassen (Jahrgang 5 und 6) angemeldet. „Das ist traurig, wenn schon so ein Event mal nach Geesthacht kommt“, sagt Engelbrecht. Die Resonanz an die Geesthachter Kitas sei mit 200 Teilnehmer dagegen gut.

Menzer-Werft-Platz wird zur Sportarena

Und das passiert am 28. Juni: Der Menzer-Werft-Platz verwandelt sich in eine Wettkampfarena samt Moderator. Gesprintet wird über 30 und 50 Meter auf der Grandfläche des Platzes, eine 100-Meter-Bahn wird auf dem Spazierweg an der Elbe eingerichtet. Der Weitsprung ist auf dem Beachsoccerfeld möglich, das Kugelstoßen beim Beachvolleyball. Es gibt Schlagballweitwurf und Seilspringen. Für das Schwimmen stellt das Freizeitbad Geesthacht zwei Bahnen zur Verfügung.

Sportabzeichen-Tour des DOSB in Geesthacht mit Lageplan vom Menzer-Werft-Platz. © KSV Lauenburg | KSV Lauenburg

Auch drumherum gibt es ein buntes Programm: Der Kreissportverband bringt seine Spiele-Landschaft samt Kletterwand, Fitnessgeräten und Pedalos mit. Die Kreissparkasse als einer der Sponsoren stiftet an einer Wasser-Bar Getränke für die Sportler, Ernsting‘s Family baut einen Rollstuhlparcours auf, ein Fotograf macht kostenlos Bilder der Sporttreibenden, es gibt eine übergroße Dartscheibe, auf die mit einem Fußball Preise erschossen werden können, und vieles mehr.

Auch interessant

Derweil haben der Landessportverband und die Kreissparkassen die erfolgreichsten Sportabzeichen-Teams des Jahres 2023 ausgezeichnet. Dabei haben sechs Mannschaften aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg jeweils 500 Euro gewonnen: die Schwarzenbeker Turngirls und „Die athletischen Panther“ (beide TSV Schwarzenbek), die 3. D-Jugend des Düneberger SV, die Turn-Tiger des VfL Geesthacht sowie die SSG Horst Brunsmark (Feuerläufer und Die schnellen Felgen)