Geesthacht. Festprogramm auf dem Menzer-Werft-Platz endet mit einigen spektakulären Aktionen. Aber auch danach wird weiter gefeiert.

Die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte an Geesthacht sind im vollen Gange. Am Anfang stand ein Festakt für geladene Gäste in der Buntenskamp-Halle, bis 30. Juni ist nun die Bevölkerung gefragt. Im Zentrum steht dabei das große Festzelt der Stadtwerke auf dem Menzer-Werft-Platz. Dort geht es langsam auf die Zielgerade.

Die von der Stadtverwaltung koordinierten kostenlosen Angebote, Vorführungen und Mitmachaktionen von Geesthachter Vereinen und Verbänden enden am Mittwoch, 26. Juni. Der Folgetag dient dann für den Umbau. Denn am Freitag gastiert die Sportabzeichen-Tour des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) auf dem Menzer-Werft-Platz. Von 8.30 bis 17 Uhr kann jeder Interessierte das deutsche Sportabzeichen ablegen. Rund 1500 Schul- und Kitakinder sind angemeldet.

Sportabzeichen-Tag, EDM-Festival, Public Viewing und ein Triathlon

Casten Engelbrecht, Vorsitzender Kreissportverband Herzogtum Lauenburg, freut sich auf viele Teilnehmer beim Sportabzeichen-Tag in Geesthacht. © Dirk Schulz | Dirk Schulz

Junge Erwachsene sind dann die Zielgruppe beim Dynabeat-Festival, das am Sonnabend, 29. Juni, im Festzelt sowie einem abgetrennten Außenbereich auf dem Menzer-Werft-Platz steigt. Organisiert hat das EDM-Festival (steht für Eletronic Dance Music) der Geesthachter DJ Helmo Hecker. Mehrere DJ‘s werden stundenweise auflegen. Es gibt noch Restkarten zu je 25 Euro unter dynabeat.de. Achtung: Wegen des EM-Achtelfinales zwischen Deutschland und der Schweiz (Anpfiff 21 Uhr) wurde das EDM-Festival um eine Stunde vorverlegt. Los geht es jetzt bereits um 14 Uhr, Abpfiff, sprich Ende, ist, wenn es für die DFB-Elf losgeht.

Public Viewing zieht neben das Freizeitbad um

Die Festival-Gänger könnten dann zum Public Viewing von Gastronom Sascha Franke weiterziehen. Dies steigt – das Festzelt ist ja belegt – nun auf der Wiese flussaufwärts neben dem Freizeitbad. Unter freiem Himmel steht dort eine große LED-Leinwand. Ob Franke jedoch noch Platz hat, kann er nicht garantieren. Auf dem abgesperrten Gelände sind 500 Zuschauer zugelassen, und der kostenlose Einlass ist ab 19.30 Uhr. Sollte Deutschland weiterkommen, zeigt Franke hier auch die weiteren deutschen EM-Spiele.

Stimmung im Geesthachter Stadtjubiläums-Festzelt beim Public Viewing des EM-Spiels Deutschland-Schottland; Gastronom Sascha Franke © Denise Ariaane Funke | Denise Ariaane Funke

Und zu guter Letzt ist der Menzer-Werft-Platz schließlich Start- und Zielpunkt des Hachede-Triathlons, der am Sonntag, 30. Juni die Festwochen beschließt. Schwimmen, Radfahren und Laufen – diese drei Disziplinen können auf verschieden langen Distanzen zwischen 9 und 12 Uhr (Startzeiten) zurückgelegt werden. Zum Beispiel beim Volkstriathlon mit 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen, der um 12 Uhr beginnt. Anmeldung unter hachede-triathlon.de.

Elbuferstraße gesperrt, Friedhof-Kapelle geöffnet

Autofahrer aufgepasst: Von 9 bis 14.30 Uhr werden der Menzer-Werft-Platz, die Werftstraße und die Elbuferstraße bis zur Wendemarke in Tesperhude voll gesperrt. Hintergrund: Die Radstrecke führt entlang der Elbe. Eine Umleitung über die B5 ist ausgeschildert.

Haben die Feiern zu Geesthachts 100. Stadtgeburtstag auf dem Menzer-Werft-Platz organisiert (v.l.): Sascha Franke (Landhaus Tesperhude), Julia Dombrowski (Stadt- und Kulturmanagerin), Bürgermeister Olaf Schulze, Valerie Beyer (Stadtwerke),Thomas Kleibeler (ft-management). © Dirk Schulz | Dirk Schulz

Aber auch nachdem die komprimierten Veranstaltungen im Festmonat Juni zu Ende gegangen sind, feiert Geesthacht weiter die Verleihung der Stadtrechte vor 100 Jahren. Zum Beispiel in der Kapelle auf dem Alten Friedhof (Rosenblöcken 1). Diese wird ab Donnerstag, 4. Juli, immer donnerstags bis zum 5. September zur „Kapelle der Zukunft – Ort der Wissenschaft und Reflexion“.

„Kapelle der Zukunft“ auf dem Alten Friedhof

Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Programm des Geesthachter Helmholtz-Zentrums Hereon und der Stadt Geesthacht. Das Hereon zieht mit einer Auswahl seiner Forschungsthemen in das denkmalgeschützte Bauwerk ein. Begleitet wird die Präsentation von Vorträgen und einem Aktivprogramm, das zum Nachdenken und Austausch anregen soll. Der Auftakt am 4. Juli ist um 18 Uhr, an den übrigen Donnerstagen ist die „Kapelle der Zukunft“ von 15 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Höhepunkt im Spätsommer ist das Elbfest samt Drachenboot-Cup auf dem Menzer-Werft-Platz und im Hafenbecken am 6. bis 8. September. Dann soll es auch wieder am Sonntagabend ein Konzert mit einem deutschlandweit bekannten Künstler geben.