Wiershop. Die Kurve vor der Ortseinfahrt in Wiershop ist gefürchtet. Der scharfe Bogen wurde nun einer betrunkenen Autofahrerin zum Verhängnis.

Die scharfe Kurve am Ortseingang von Wiershop ist berüchtigt. Anwohnern erlebten immer wieder, dass Autos von der Fahrbahn abkommen und in ihren Vorgärten landeten. Deshalb soll der Kreuzungsbereich auch entschärft werden, der Beginn der Arbeiten steht spätestens im Jahr 2025 an. Die Kostenschätzung liegt bei grob einer Million Euro, die Bauzeit wird auf ein halbes Jahr geschätzt.

Wie nötig die Abflachung der Kurve am Knotenpunkt der beiden Landstraßen 205 (Richtung Geesthacht) und 219 (Richtung Kollow) sowie der Kreisstraße 74 (Dorfstraße) ist, beweist der erneute Unfall an dieser Stelle. Am Sonnabend (6. Juli) kam hier gegen 18.20 Uhr die Fahrerin eines Mitsubishi von der Straße ab, wie die Polizeidirektion Ratzeburg am Montag mitteilte.

Unfall Geesthacht: Auto krachte bei scharfer Wiershoper-Kurve gegen Gartenzaun

Die 65-jährige, die aus Geesthacht kommend in Richtung Wiershop und weiter nach Kollow unterwegs war, kam im Kurvenbereich nach rechts von der Straße ab, überfuhr zunächst eine Grünfläche und stieß anschließend mit einer Grundstücksumzäunung zusammen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf zirka 5800 Euro.

Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrerin ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis hatte es in sich. Der Test ergab einen vorläufigen Wert von 2,83 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Die 65-Jährige wird sich laut Polizei wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.