Büchen. Öffnungszeiten im Büchener Schwimmbad werden ausgeweitet. Wer will, kann an mehreren Wochentagen schon ab 5.30 Uhr ins Becken.

Alle Jahre wiederholt sich in manchen Kommunen das gleiche Trauerspiel zu Beginn der Freibadsaison. Da öffnen etwa Bäder mit Wochen Verspätung, weil es zum beabsichtigten Start am notwendigen Personal mangelt, weil Schwimmmeister oder Techniker über die Wintermonate abgewandert sind. Oder die gut sechs Monate brachliegende Technik verweigert im April/Mai plötzlich die Arbeit.

Ein weiterer Klassiker: Für den sicheren Betrieb benötigte Saisonkräfte sind nicht vorhanden, weil Rettungsschwimmer Mangelware sind. Folge: Öffnungszeiten werden eingeschränkt. Dass es auch anders geht, beweisen Bäder auch im Kreis Herzogtum Lauenburg. So auch Büchen mit einem Frühschwimmerangebot für Nachteulen.

Gegen den Trend: Im Waldbad sind Frühaufsteher willkommen

Beinahe schon Tradition haben jeden Saisonstart Auseinandersetzungen um Öffnungszeiten besonders in den Abendstunden und das Frühschwimmen, etwa auch in Geesthacht (34.000 Einwohner). Wenn das Personal nicht reicht, wird daran gedreht. In Geesthacht wurden die Öffnungszeiten morgens und abends jeweils um eine halbe Stunde gekürzt, auf 7 bis 19 Uhr.

Wie es anders geht, beweist die kleine, keine 7000 Einwohner zählende Gemeinde Büchen mit ihrem malerisch gelegenen Waldschwimmbad. Nach einem Start mit eingeschränkten Öffnungszeiten erreichen diese von kommender Woche an eine Größenordnung, die ein Ausrufezeichen setzt. Abends ist das Bad in der Regel bis 20 Uhr geöffnet. Und wer noch vor Arbeit, Ausbildung oder Schule das Angebot für Frühschwimmer nutzen möchte, sollte nicht zu den Langschläfern zählen. Wochentags öffnen sich die Tore im Büchener Bad bereits zwischen 5.30 und 6 Uhr früh.

Badezeit endet wochentags um 20 Uhr

Möglich macht dies eine flexible Personalplanung. Über das Winterhalbjahr nicht für den Badebetrieb benötigte Kräfte werden in der Gemeinde anders eingesetzt, in der Vergangenheit etwa zur Unterstützung des Bauhofes wie auch in der offenen Ganztagsschule. Und nehmen von Herbst an ihren Jahresurlaub. Gelegentlich gelingt es auch, Saisonkräfte für eine Ausbildung zu gewinnen, und auf diesem Weg mittelfristig den Personalbedarf für die Zukunft zu sichern.

Waldbad ist sieben Tage die Woche geöffnet

Wie ernst es den Verantwortlichen mit dem Freibad ist, zeigt auch ein anderer Faktor: Einen Ruhetag gibt es in Büchen nicht, das Waldbad hat sieben Tage die Woche geöffnet. Am Wochenende jeweils durchgehend zehn Stunden, von morgens 9 bis 19 Uhr. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.