Gudow/Hahnenkoppel. Kontrollen auf der A24 auf den Raststätten Gudow und Hahnekoppel fördern nicht nur Drogenkonsum, sondern weitere Vergehen zutage.

Das Fusion-Festival ist eines der größten und wichtigsten Elektro-Festivals in ganz Europa. Rund 70.000 Menschen besuchten auch dieses Jahr den Flugplatz Müritz Airpark in Lärz (Mecklenburg-Vorpommern). Einige von ihnen, die sich mit dem Auto auf den Heimweg machten, nahmen es dabei offenbar mit dem Drogenkonsum nicht ganz so genau.

Auf den Autobahnraststätten Gudow und Hahnenkoppel kontrollierten die Beamten des Autobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe in Zusammenarbeit mit den Segeberger Kollegen Autofahrer auf möglichen Drogenkonsum: Dabei gingen den Beamten 38 Personen ins Netz, die vermutlich Drogen genommen hatten. In Schleswig-Holstein wird kontrolliert, da viele Besucher den Weg über die Autobahn nehmen.

Polizei: Fusion-Festival – Beamte gehen 38 Besucher auf Drogen ins Netz

An den Abreisetagen Sonntag und Montag (30. Juni/1. Juli) kontrollierten immer mindestens vier Beamten die Besucher auf den beiden Raststätten. Neben den 38 mutmaßlichen Drogenkonsumenten ermittelten die Polizisten zu weiteren Vergehen. Ihnen gingen auch vier Autofahrer ins Netz, die ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren. Zudem stellten sie einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, eine Urkundenfälschung und zwei illegale Aufenthalte fest.

„Das Ergebnis zeigt, dass die Polizei auch zukünftig bei derartigen Veranstaltungen Kontrollen durchführen wird, um die Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs zu gewährleisten“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian.