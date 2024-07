Geesthacht. Stadtrechte erhielt der Ort vor 100 Jahren, die Bücherei gibt es ein Vierteljahrhundert länger. Das wird am 5. Juli gefeiert.

In Geesthachts Jubiläumsjahr zur Verleihung der Stadtrechte vor 100 Jahren fällt ein weiteres Jubiläum. Die Stadtbücherei wurde bereits vor 125 Jahren gegründet, als der Ort noch gar keine Stadt war. 1899 hatte der Bürgerverein die Bücherei ins Leben gerufen, um Personen jeden Alters und gesellschaftlichen Hintergrunds Bildung zu ermöglichen. Gefeiert wird das 125-jährige Bestehen der Stadtbücherei am Freitag, 5. Juli, mit einem Fest und vielen Spielen vor dem Gebäude an der Rathausstraße 58.

Von 15 bis 18 Uhr heißen Leiterin Amelie Kroll und ihr Team alle Nutzer und Interessierte willkommen. Das Team des Jugendzentrums hat Spiele für Kinder und Jugendliche dabei. Die Lesefreu(n)de unterstützen bei den vielfältigen Aktionen vor Ort. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band LüneBeat mit deutschen und englischen Coverstücken. Die Buntenskampschule samt Hort bietet eine Auswahl an leckeren Snacks an, die Eine-Welt-Initiative stellt Getränke bereit.

Geesthacht: Stadtbücherei feiert Jubiläum mit einem großen Fest

Die Stadtbücherei ist eine der ältesten Bildungseinrichtungen im Ort und hat sich im Laufe der Jahrzehnte zur größten Bücherei im Kreis Herzogtum Lauenburg entwickelt. 48.000 verschiedene Medien hat sie heute zu verleihen. Allerdings bei der Jubiläumsfeier, dann ist die Bücherei nämlich geschlossen. Für diesen Tag fallen keine Säumnisgebühren an.

Das Team der Stadtbücherei Geesthacht mit Leiterin Amelie Kroll (4. v. l.). © Stadt Geesthacht | Stadt Geesthacht

Das Angebot umfasst neben Büchern, Comics und Zeitschriften auch Medien wie beispielsweise Tonies, tiptoi-Bücher sowie Brett- und Konsolenspiele. Auch die „Bibliothek der Dinge“ inklusive einer Saatgutbibliothek steht Nutzern offen – und damit unterschiedlichste Dinge der Unterhaltung und Bildung. „Von der Ukulele bis zum USB-Mikrofon gibt es hier viel zu entdecken“, sagt Amelie Kroll.

Auch interessant

Ab dem 18. Juli können sich Kinder, die nach den Ferien mindestens in der 5. Klasse sind, wieder zum Ferien-Lese-Club anmelden. Pro gelesenem Buch gibt es Stempel, mit denen Preise bei der Abschlussparty zu gewinnen sind.