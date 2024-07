Geesthacht. Kleines Theater Schillerstraße und Wirtschaftsbetriebe Geesthacht zeigen den Kinohit open air. Vorverkauf läuft, Tickets sind begehrt.

Zwei Monate sind es noch, bis das Kino ins Freizeitbad Geesthacht zurückkehrt. Und doch sollte sich sputen, wer beim Open-Air-Kino dabei sein möchte. Nach dem ersten Tag des Vorverkaufs waren schon 43 von 300 Karten weg. In diesem Jahr bringt das Kleine Theater Schillerstraße (KTS) in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsbetrieben Geesthacht den Kinohit „Barbie“ auf die Outdoor-Leinwand.

Der Film von Greta Gerwig mit Margot Robbie und Ryan Gosling war ein Kassenschlager des vergangenen Jahres. Am Sonnabend, 31. August, dem letzten Wochenende der Sommerferien in Schleswig-Holstein, läuft er nochmal auf einer großen, aufblasbaren Leinwand im Freibad.

„Barbie“ im Freizeitbad: Wer eine Karte will, muss schnell sein

Zum dritten Mal nach 2019 und 2023 sitzen die Kinogäste auf der Holzterrasse im Bad, die Leinwand steht auf der anderen Seite des Schwimmerbeckens. „Die Leute können gerne Sitzkissen mitbringen, aber keine Klappstühle. Die sind nicht erlaubt“, sagt Meike Peemöller, die Geschäftsführerin vom KTS. Auch eigene Snacks und Getränke sind zugelassen. Alternativ hat auch der Kiosk „Swimbiss“ im Freizeitbad geöffnet.

Die Karten für das Open-Air-Kino kosten 10 Euro. Sie gibt es ausschließlich im KTS in der Schillerstraße 33 oder online über die KTS-Homepage. Einlass am 31. August ist um 20 Uhr, der Film beginnt dann mit Einbruch der Dunkelheit gegen 20.30 Uhr. Am Termin wird auch bei schlechtem Wetter nicht gerüttelt. „Bei schlechtem Wetter ziehen wir zu uns in unseren großen Saal um“, sagt Meike Peemöller.