Heiligenhafen/Hamburg. Das Paket wurde in Heiligenhafen an Land gespült. Erst im April hatte eine Urlauberin an der Nordsee eine ähnliche Entdeckung gemacht.

Das Paket war gut verschnürt und lag unbeachtet an der Wasserkante des Ostseestrandes: Ein Spaziergänger hat in Heiligenhafen 20 Kilogramm Kokain entdeckt.

Der Mann sei am vergangenen Dienstagabend in der Nähe des Leuchtfeuers Am Hohen Ufer auf das verdächtige Paket gestoßen und habe dann die Polizei verständigt, schreiben die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Lübeck in einer gemeinsamen Mitteilung. Zusammen mit Spezialisten des Kieler Zolls hätten die Beamten dann das weiße Pulver als Kokain identifiziert.

20 Kilogramm am Ostseestrand gefunden – Polizei warnt vor Gefahren

Die Staatsanwaltschaft hat das Zollfahndungsamt Hamburg mit Dienstsitz Kiel mit den Ermittlungen beauftragt. „In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, auf welchem Wege das Paket an den Strand gelangte“, heißt es in der Mitteilung.

Erst im April hatte eine Urlauberin am Nordseestrand von Borkum eine Tonne Kokain gefunden. Die Polizei warnt eindringlich davor, solche Funde am Strand oder in Gewässern zu berühren oder mitzunehmen: „Von den Stoffen geht grundsätzlich eine Gesundheitsgefahr aus, und es könnten strafrechtliche Konsequenzen drohen.“ Stattdessen solle umgehend die Polizei informiert werden.