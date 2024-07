Lübeck. 203 Konzerte an 71 Orten im Norden: An diesem Wochenende wird das Schleswig-Holstein Musik Festival eröffnet.

An diesem Wochenende beginnt das 39. Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF). Mit zwei Konzerten am Sonnabend und Sonntag (6./7. Juli) eröffnet das NDR Elbphilharmonie Orchester in der Lübecker Musik- und Kongresshalle (MuK) das Festival. Thematisch im Mittelpunkt steht in diesem Jahr die Musikstadt Venedig. Das Künstlerporträt ist der Saxophonistin Asya Fateyeva gewidmet. Bis zum 1. September stehen insgesamt 203 Konzerte auf dem Programm, von Klassik über Pop bis Folk.

Bei den Eröffnungskonzerten sind nach Angaben des Festivals das Klavierkonzert Nr. 25 von Wolfgang Amadeus Mozart und die Sinfonie Nr. 5 von Gustav Mahler zu hören. Deren Adagietto wurde als Filmmusik zur Verfilmung von Thomas Manns Roman „Tod in Venedig” durch den Regisseur Luchino Visconti berühmt.

Der Venedig-Schwerpunkt böte mit mehr als 90 der insgesamt 203 Veranstaltungen den Festivalbesuchern viele Einblicke in das reiche kulturelle Erbe Venedigs, sage Intendant Christian Kuhnt. Als musikalische Botschafter der Lagunenstadt werden unter anderem das Orchestra del Teatro La Fenice, das Venice Baroque Orchestra, aber auch der Venedig-Fan Ulrich Tukur eingeladen.

Die Porträt-Künstlerin Asya Fateyeva wird während des Festivals mit 17 Konzerten und Veranstaltungen zu erleben sein. Darunter ist nach Anhaben einer Festivalsprecherin neben sinfonischen Werken und Kammermusik verschiedener Epochen auch ein Saxofon-Workshop.

