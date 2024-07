Elmshorn. Noch ist wenig bekannt über die Hintergründe von Schüssen in einem Wohngebiet in Elmshorn. Die Polizei ist mit zahlreichen Beamten vor Ort.

Aus dem Fenster einer Wohnung in Elmshorn im Kreis Pinneberg soll mehrfach geschossen worden sein - das zumindest meldete ein Zeuge der Polizei, die mit einem Großaufgebot anrückte. Über die Hintergründe war zunächst nichts bekannt, der Einsatz laufe noch, teilte die Polizei-Leitstelle in Elmshorn nördlich von Hamburg am Abend mit. Den Erkenntnissen zufolge sei aber niemand verletzt worden.

Insgesamt waren 13 Streifenwagen-Besatzungen im Einsatz und zusätzlich noch Spezialkräfte, das Haus wurde umstellt. Auch die Bundespolizei leistete Unterstützung. Die Straßen um den Einsatzort wurden vorübergehend gesperrt - einschließlich der B431, die von Elmshorn weiter nach Glückstadt führt.

© dpa-infocom, dpa:240704-930-164264/1