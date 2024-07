Hamburg. Vor Jahrzehnten noch hat Roland Kaiser sehr viel Fanpost bekommen. Das ist heute anders. Der Schlagersänger begründet das auch mit dem Respekt seiner Fans vor seiner gut funktionierenden Ehe.

Schlagersänger Roland Kaiser bekommt noch immer Fanpost, aber längst nicht mehr so viel wie vor Jahrzehnten. „Wir haben eine Autogrammpostadresse und alles andere an Fanwünschen ist marginal”, sagte der 72-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der Musiker führt das auch darauf zurück, dass viele seine Lebensverhältnisse kennen. „Die Menschen respektieren meine private Situation mit meiner wirklich gut funktionierenden Ehe sehr.”

Das Geheimnis für seine gute Ehe verrät er auch: „Respekt und Humor!” Es sei wichtig, immer anständig miteinander umzugehen - auch wenn man kontroverser Meinung sei. „Also auch eine gute Streitkultur zu haben und viel miteinander lachen zu können.” Kaiser ist in dritter Ehe verheiratet. Mit seiner dritten Frau hat er zwei Kinder. Insgesamt ist der Wahl-Münsteraner Vater von drei Kindern.

Der Schlagersänger ist derzeit im Rahmen der Tour „RK50 – 50 Jahre – 50 Hits – Die große Tournee zum 50. Bühnenjubiläum” in Deutschland, der Schweiz und Österreich unterwegs. Am 6. Juli spielt er in Hamburg.

