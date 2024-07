Bargteheide. An einer Schule in Bargteheide gibt es einen Polizeieinsatz. Beamte durchsuchen das Gebäude. Was war der Auslöser?

Ein sogenannter Amok-Alarm am Schulzentrum in Bargteheide (Kreis Stormarn) hat am Mittwoch zu einem mehrstündigen Polizeieinsatz geführt. Polizeikräfte sperrten am Morgen den Komplex ab und durchsuchten das Gebäude, wie die Polizei berichtete. Dabei seien aber keine Hinweise auf eine echte Gefahrenlage erlangt worden. „Nach derzeitigem Kenntnisstand kann ein technischer Defekt des Alarmsystems nicht ausgeschlossen werden.”

Währenddessen waren die Schülerinnen und Schüler geordnet zu einem zentralen Sammelpunkt geführt worden. Dort betreuten Lehrkräfte und Seelsorger diese. Zum Zeitpunkt der Alarmauslösung befanden sich ungefähr 550 Schüler in dem betroffenen Gymnasium. Alle konnten das Schulgebäude verlassen. Gegen 12.40 Uhr beendete die Polizei ihren Einsatz nach rund viereinhalb Stunden. Es waren mehr als 40 Polizeibeamte im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:240703-930-162456/4