Schacht-Audorf. Bis zu 420 Feuerwehrleute bekämpfen ein Großfeuer auf einer Werft für Luxusschiffe. Nun übergeben sie an die Werksfeuerwehr - die Ermittler müssen aber noch warten.

Nach dem Großbrand auf dem Gelände der Werft Lürssen-Kröger in Schacht-Audorf laufen die Nachlöscharbeiten. Der Einsatz sei am Vormittag beendet und an die Werksfeuerwehr der Werft übergeben worden, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. In der Spitze hatten seit dem Morgen bis zu 420 Menschen gegen die Flammen in der Halle gekämpft.

Wegen des Einsatzes hatten 30 Anwohnerinnen und Anwohner am Dienstag ihre Häuser verlassen müssen. Noch am Abend konnten sie aber wieder zurückkehren, sagte ein Polizeisprecher. Die Warnapps hätten bereits Entwarnung gegeben.

Brandermittler wollen Werfthalle in Augenschein nehmen

„Der Brandort ist beschlagnahmt”, sagte der Polizeisprecher. Die Brandermittler hofften, bald in die Halle zu kommen. Dies solle spätestens Donnerstag oder Freitag erfolgen. Vorher müsse die Temperatur auf ein begehbares Maß zurückgehen. Zeitweise hatten in der Halle am Dienstag nach früheren Polizeiangaben Temperaturen von mehr als 1000 Grad Celsius geherrscht.

Die Brandursache und die Schadenshöhe seien weiter unbekannt, sagte der Polizeisprecher. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur befand sich in der Halle der Neubau einer 75 Meter langen Jacht. Deren Wert dürfte schätzungsweise mindestens 100 Millionen Euro betragen. Der Bau war bereits weit fortgeschritten. Die Werft bei Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal ist auf den Bau von Luxusjachten spezialisiert.

Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Der Feuerwehreinsatz hatte am Dienstag gegen 9.20 Uhr begonnen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung in der Gegend zeitweise gebeten, Fenstern und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Die dichten schwarzen Rauchwolken waren zum Teil kilometerweit zu sehen. Die brennende Halle und auch umliegende Häuser waren teilweise komplett in den Schwaden verschwunden. Die Werftarbeiter mussten bereits das Gelände verlassen.

Die Werft hat sich bislang nicht zur möglichen Brandursache und dem in der Schiffbauhalle befindlichen Schiff geäußert. Die Werftengruppe Lürssen hat ihren Hauptsitz in Bremen. Am Standort Schacht-Audorf werden Unternehmensangaben zufolge mittlere und große Jachten von 55 bis 110 Metern Länge gebaut sowie Refits und Wartungsarbeiten an kleineren Schiffen vorgenommen. Aber auch größere Jachten hatten hier schon ihren Stapellauf.

