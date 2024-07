Unweit der A7 am Nord-Ostseekanal brennt es auf einer Werft. Diese hat sich auf den Bau von Jachten spezialisiert.

Schacht-Audorf (dpa/lno) - Auf dem Gelände der Werft Lürssen.Kröger in Schacht-Audorf am Nord-Ostseekanal unweit der Rader Hochbrücke ist ein Feuer ausgebrochen. Es brenne in voller Ausdehnung, sagte ein Feuerwehrsprecher. Demnach steht eine Halle, in der sich eine Jacht befindet, in Flammen. Nach Angaben der Polizei erlitt ein Mensch eine leichte Rauchgasvergiftung.

Die Werft werde evakuiert. Das Feuer greift demnach weiter um sich. Es kommt zu starker Qualmentwicklung. Die Bevölkerung in der Gegend wird gebeten, Fenstern und Türen geschlossen zu halten.

