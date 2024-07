Eine Halle samt Jacht brennt auf dem Gelände einer auf Luxusschiffe spezialisierten Werft. Die Feuerwehr versucht, die Flammen zu löschen. Schwierigkeiten macht nicht nur der dichte Rauch.

Schacht-Audorf (dpa/lno) - Mehrere hundert Feuerwehrleute kämpfen seit dem Morgen gegen die Flammen: Auf dem Gelände der Werft Lürssen-Kröger in Schacht-Audorf am Nord-Ostseekanal unweit der Rader Hochbrücke ist ein Feuer ausgebrochen. Eine Schiffshalle, in der sich eine Jacht befindet, brennt, sagte Kreisfeuerwehrsprecher Daniel Passig. Bis zu 300 Feuerwehrleute waren am Nachmittag noch im Einsatz.

Nach Einschätzungen von Feuerwehr und Polizei wird es voraussichtlich noch bis in die Nacht oder sogar in die frühen Morgenstunden des Mittwochs dauern, bis der Brand vollständig gelöscht ist. Zur Schadenshöhe oder Brandursache war zunächst nichts bekannt. Die Schadenshöhe dürfte allerdings erheblich sein und in einem mehrstelligen Millionenbereich liegen. Die Werftgruppe Lürssen ist auf den Bau von Luxusjachten spezialisiert.

Temperaturen von mehr als 1000 Grad und dichter Rauch

Aktuell gebe es einen „enormen Wasserangriff von Außen”, um Feuer einzudämmen, sagte Passig. Um zu unterstützen seien wasserseitig ein Schlepper und eine Fähre in Stellung gebracht worden. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte den Angaben zufolge verhindert werden. Der Versuch, das Feuer vom Inneren der Halle aus zu löschen, ist wegen herabstürzender Hallenteile abgebrochen worden. Die Wasserversorgung sei immerhin optimal - durch die Nähe zum Nord-Ostseekanal.

In der Halle herrschen Temperaturen von mehr als 1000 Grad Celsius, sagte ein Polizeisprecher. Die könne man bisher nicht betreten. Das werde voraussichtlich erst Mittwoch oder sogar Donnerstag der Fall sein.

Wegen der starken Rauchentwicklung wird die Bevölkerung in der Gegend gebeten, Fenstern und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Die dichten schwarzen Rauchwolken waren zum Teil kilometerweit zu sehen. Die brennende Halle und auch umliegende Häuser waren teilweise komplett in den Schwaden verschwunden.

Auch umliegende Wohnhäuser werden evakuiert

Die Werftmitarbeiter mussten bereits am Vormittag das Gelände verlassen. „Alle notwendigen Evakuierungsmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet”, teilte ein Werftsprecher mit. Zu Brandursache und dem in der Schiffbauhalle befindlichen Schiff äußerte er sich nicht.

Am Mittag wurden dann auch umliegende Häuser evakuiert. Es seien etwa 30 Menschen betroffen, sagte der Polizeisprecher. Hintergrund ist, dass der Bereich immer wieder von den großen, dunklen Rauchschwaden eingehüllt werde. Die Betroffenen können nach Polizeiangaben in einer Schule in Schacht-Audorf Unterschlupf finden.

Werft ist auf Luxusjachtenbau spezialisiert

Die Werftengruppe Lürssen hat ihren Hauptsitz in Bremen. Am Standort Schacht-Audorf werden Unternehmensangaben zufolge mittlere und große Jachten von 55 bis 110 Metern Länge gebaut sowie Refits und Wartungsarbeiten an kleineren Schiffen vorgenommen. Aber auch größere Jachten hatten hier schon ihren Stapellauf.

