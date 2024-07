In der Nacht wird ein brennender Carport bei der Feuerwehr gemeldet. Dann greift der Brand auf den Dachstuhl des angrenzenden Hauses über.

Kükels (dpa/lno) - In der Nacht auf Montag ist im Kreis Segeberg ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Das Feuer breitete sich laut Zeugen von einem Carport auf den Dachstuhl des Hauses in Kükels aus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Verletzt wurde niemand.

Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar, die Bewohner kamen bei Freunden und Verwandten unter. Ob das Gebäude abgerissen werden muss, stehe noch nicht fest, sagte der Feuerwehrsprecher. Die mit 120 Kräften angerückte Feuerwehr war bis in die späte Nacht im Einsatz, um vorhandene Glutnester zu löschen.

© dpa-infocom, dpa:240701-930-159878/1