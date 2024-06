Timmendorfer Strand. Ausverkauft: Das ist die Bilanz des Jazz-Festivals in Timmendorfer Strand. Darüber hinaus kamen zahlreiche Gäste auch zu den kostenlosen Konzerten.

Rund 18.000 Menschen haben in diesem Jahr die 39 Konzerte des Festivals JazzBaltica (27. bis 30. Juni) in Timmendorfer Strand besucht. Alle Veranstaltungen waren ausverkauft, wie die Organisatoren am Sonntag berichteten. Darüber hinaus gab es 21 kostenlose Open-Air-Konzerte, zu denen Tausende weitere Menschen kamen. „Super Konzerte, außergewöhnliche Künstlerinnen und Künstler, ein überwältigendes Publikum - schöner kann man Midsommar nicht feiern”, wurde Nils Landgren als künstlerischer Leiter von JazzBaltica zitiert.

Der schwedische Posaunist und Sänger gilt als einer der erfolgreichsten europäischen Jazzmusiker. Landgren führte nach Angaben der Veranstalter auf allen Bühnen durch das Wochenende, stellte die Bands vor und stimmte mit seiner roten Posaune auf Einladung der jeweiligen Künstlerinnen und Künstler auch vorübergehend in die Konzerte ein.

