Lübeck. Ein Passant entdeckt in Lübeck einen leblosen Körper im Wasser. Einsatzkräfte können nur noch den Tod der Frau feststellen.

Ein Passant hat am Sonntagmorgen in Lübeck eine im Wasser treibende Person entdeckt. Einsatzkräfte bargen den leblosen Körper anschließend aus dem Klughafen, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Süd am Sonntag sagte. Sie konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Leichnam wurde in die Rechtsmedizin gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unbekannt. Zuvor hatten Medien über den Fund berichtet.

