Hamburg/Kiel. In der Nacht zum Sonntag zieht ein schweres Gewittertief über Norddeutschland hinweg, sagt der Wetterdienst. Es drohen Starkregen mit lokal bis zu 70 Litern Wasser pro Quadratmeter in wenigen Stunden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern und Starkregen am Sonntagmorgen in Hamburg und Schleswig-Holstein. In der Nacht zum Sonntag ziehe ein schweres Gewittertief von Südwesten her über Norddeutschland hinweg, teilte der DWD am Samstagnachmittag mit. In den südöstlichen Landesteilen müsse Sonntagfrüh mit gewittrigem Starkregen und einzelnen schweren Gewittern mit Niederschlagsmengen von 20 bis 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit gerechnet werden. Lokal könnten die Niederschlagsmengen sogar noch kräftiger mit 50 bis 70 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden ausfallen. Auch Sturmböen bis zur Windstärke neun und Hagel mit einer Körnergröße von zwei Zentimetern könnten auftreten.

