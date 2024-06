Neuwittenbek. In der Scheune eines Geflügelbetriebes bricht ein Feuer aus. Für Hunderte Küken kommt jede Hilfe zu spät.

Rund 2200 Küken sind bei dem Brand einer Scheune in Neuwittenbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gestorben. Das Feuer war am Freitagmittag aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen, wie der Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde mitteilte. Eine 30 mal 15 Meter große Scheune eines Geflügelbetriebes habe beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen gestanden. Die Kriminalpolizei ermittelt. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:240629-99-574070/2