Kiel. Wassersport in Schleswig-Holstein ist mehr als nur Segeln und Surfen. Auch Wasserwandern auf den Flüssen und Seen wird zunehmend beliebt.

In mehreren Bundesländern haben die Sommerferien begonnen - für das Urlaubsland Schleswig-Holsten bedeutet das Hochsaison. „Viele Urlauber fragen sich, was sie im nördlichsten Bundesland unternehmen können, wenn kein Strandwetter herrscht”, sagte eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH). „Wassersport sollten die Gäste nicht nur an Nord- oder Ostsee, sondern auch mal im Binnenland betreiben. Den echten Norden kann man auch von den vielen Flüssen und Seen im Binnenland aus entdecken.”

An der Nordsee und auf Fehmarn sind vor allem Surfkurse beliebt. Doch Nordfriesland lässt sich nach Angaben der TASH auch mit dem Kanu erkunden. So führt eine schöne Strecke von Sprakebüll im Kreis Nordfriesland aus vorbei an grasenden Kühen und Schafen bis zum Bottschlotter See bei Dagebüll. Ein Kanusteg ermöglicht einen bequemen Einstieg, sodass die Route auch für Familien mit Kindern geeignet ist.

Der Kreis Ostholstein bietet ebenfalls gute Möglichkeiten für längere Kanutouren. So führt der rund 55 Kilometer lange Wasserwanderweg an der Schwentine vom Redderkrug am Großen Eutiner See bis zur Kieler Förde. Die Tourist-Info der Stadt Eutin bietet den Angaben zufolge auch mehrtägige Pauschal-Angebote wie Bike & Boot, die zwei sportliche Leidenschaften vereinen.

Als eines der schönsten Kanureviere Schleswig-Holsteins gilt nach Angaben der TASH die Flusslandschaft Eider-Treene-Sorge westlich von Rendsburg. „Das Paddelrevier ist gut ausgebaut, eine „Gelbe Welle” zeigt bereits von weitem ausgewiesene Rastplätze sowie Ein- und Ausstiegsstellen an”, sagte die Sprecherin. Weitere Kanureviere verschiedener Schwierigkeitsstufen gibt es auf den Lauenburgischen Seen, auf den Flüssen Trave und Bille sowie auf der Eider mit der Grachtenstadt Friedrichstadt.

Auch an der Ostsee gibt es laut TASH fast überall Angebote zum Stand-up-Paddeln. „Darunter sind auch Kurse für Yoga auf dem Paddle-Board auf der Ostseeinsel Fehmarn”, sagte die Sprecherin.

Auf dem Fluss Wakenitz bei Lübeck gibt es für nicht so sportliche Wassertouristen die Möglichkeit, eine One-Way-Tour zum Ratzeburger See zu buchen. Hin geht es mit einem Paddelboot, für den Rückweg bietet sich ein Fahrgastschiff an. „Unterwegs gibt es die Chance, Eisvögel, Fischreiher, Seeadler und Ringelnattern zu beobachten”, so die Sprecherin.

