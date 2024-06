Ahlefeld-Bistensee. Während der heftigen Unwetter schlägt bei Rendsburg ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein. Die Bewohnerin hört einen lauten Knall und bringt sich vor den Flammen in Sicherheit.

Ein Blitz ist am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in Ahlefeld-Bistensee (Kreis Rendsburg- Eckernförde) eingeschlagen. Der Dachstuhl brannte, verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die Bewohnerin hatte einen lauten Knall gehört, der Strom fiel aus. Als sie die Flammen entdeckte, verließ sie schnell das Haus. Das Feuer war erst am frühen Morgen gelöscht. Das Gebäude ist den Angaben zufolge nun unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Ob das Haus einen Blitzableiter hatte, dazu konnte die Polizei keine Angaben machen.

In der Nacht zu Freitag kam es auch in Köslin in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Blitzeinschlag zu einem Brand im Dachstuhl eines leerstehenden Einfamilienhauses.

