Schachtholm. Vom Flugzeug in den Rettungswagen: Ein Pilot verunglückt beim Landen und wird ins Krankenhaus gebracht.

Ein Pilot ist mit seinem Leichtflugzeug beim Landeanflug in Schachtholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von der Landebahn abgekommen. Dabei sei das Vorderrad abgebrochen und das Flugzeug habe sich überschlagen, teilte die Feuerwehr mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Pilot bereits aus seinem einmotorigen Flugzeug befreit, wie es hieß. Er wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Zur Ursache des Unfalls am Donnerstagabend gab es zunächst keine Auskunft.

© dpa-infocom, dpa:240627-99-559097/2