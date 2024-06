Schachtholm. Ein Leichtflugzeug schießt beim Landen über das Rollfeld hinaus und überschlägt sich. Der Pilot hat Glück im Unglück.

Ein Pilot ist am Donnerstagabend mit seinem Leichtflugzeug beim Landeanflug in Schachtholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von der Landebahn abgekommen und leicht verletzt worden. Der 70-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach Polizeiangaben kurz darauf wieder verlassen.

„Beim Landeanflug einer einmotorigen Cessna Columbia 400 setzte diese erst mittig der Landebahn auf und entwickelte eine zu geringe Bremswirkung”, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. „Daraufhin geriet die Maschine in das Feld hinter der Landebahn.” Nach Angaben der Feuerwehr brach das Vorderrad ab.

Das Flugzeug habe sich einmal überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben, teilte die Polizei weiter mit. Die Maschine, deren Gebrauchtwert bei rund 365.000 Euro liegt, erlitt einen Totalschaden. Bis zur Bergung des Flugzeugs musste der Betrieb auf dem Flugplatz eingestellt werden.

© dpa-infocom, dpa:240627-99-559097/3