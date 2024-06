Lübeck. Die Babyboomer-Generation erreicht zunehmend das Rentenalter. Die Deutsche Rentenversicherung verzeichnet in Schleswig-Holstein knapp 32.000 Neurentner - gut 3200 mehr als im Jahr zuvor.

Fast 32.000 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner haben im vergangenen Jahr erstmals eine Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Dies seien gut 3200 mehr als 2022, teilte die Deutsche Rentenversicherung Nord am Donnerstag in Lübeck mit. Die meisten von ihnen, nämlich rund 14.200, seien in Rente gegangen, weil sie das gesetzliche Eintrittsalter erreicht haben. Dieses liege derzeit für den Geburtsjahrgang 1959 bei 66 Jahren und zwei Monaten. Bis 2031 steigt die Regelaltersgrenze schrittweise auf 67 Jahre.

„Die Babyboomer-Generation erreicht zunehmend das Rentenalter, was sich in deutlich steigenden Zahlen bemerkbar macht”, sagte der Sprecher der Deutschen Rentenversicherung Nord, Sebastian Bollig. Insgesamt wurden Ende vergangenen Jahres den Angaben zufolge im Norden rund 632.500 Altersrenten durch die Deutsche Rentenversicherung ausgezahlt. Bundesweit zahle sie an etwa 18,7 Millionen Menschen eine gesetzliche Altersrente.

Eine abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren - die sogenannte Rente mit 63 - erhielten demnach im vergangenen Jahr erstmals rund 9000 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner - rund 800 mehr als 2022. Vorzeitig nach mindestens 35 Beitragsjahren und mit einem Mindestalter von 63 Jahren in den Ruhestand gegangen seien im Norden knapp 6700 Menschen. Ihnen werde pro Monat des vorzeitigen Rentenbezugs 0,3 Prozent des Betrags abgezogen.

