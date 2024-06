Hamburg/Kiel. Sommerliche Temperaturen von bis zu 31 Grad haben die Menschen im Norden nach draußen gelockt. Für den Abend sind Unwettern angekündigt - besonders in Hamburg.

Nach einem heißen Sommertag mit Temperaturen bis zu 31 Grad werden am Donnerstagabend starke Gewitter in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet. Es bestehe große Gefahr für Leib und Leben unter anderem durch Blitzschlag, umstürzende Bäume und abgedeckte Dächer, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Gewitter gingen mit heftigen Starkregen und Sturmböen um die 75 Kilometer pro Stunde einher. Teilweise seien auch Hagelschauer zu erwarten.

Nach Angaben der Polizei hat es in Hamburg am Donnerstag bereits viele Einsätze wegen kräftigen Regens gegeben. Es seien zahlreiche Gullys übergelaufen und Äste oder Bäume auf Straßen gefallen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

In der Nacht zum Freitag und am Freitagmorgen soll nach Angaben des DWD der Wind nachlassen und es zu Nebel kommen. Vor allem in Ostholstein sei eine Sichtweite von unter 150 Metern möglich. Am Freitag soll es dann mit 21 bis 25 Grad etwas kühler werden als an den Tagen zuvor.

