Kiel. Die Grünen-Politikerin soll nach Abendblatt-Informationen eine der wichtigsten Funktionen im Bundesland Schleswig-Holstein bekommen.

Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) wird neue Vize-Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. Das erfuhr das Abendblatt am Montagabend. Damit macht die 31-Jährige einen enormen Sprung auf der Karriereleiter und vertritt künftig Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Sie tritt damit an die Stelle von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), die am Montag ihren Rückzug aus der Politik angekündigt hatte.

Bereits 2017, im Alter von 24 Jahren, wurde Touré als Abgeordnete in den Kieler Landtag gewählt, zwischen 2019 und 2022 war sie sogar dessen Vizepräsidentin. Seit 2022 ist sie Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung – und damit die erste deutsche Ministerin mit afrikanischen Wurzeln. Die Eltern der Politikerin stammen aus Mali.

Aminata Touré macht großen Karrieresprung in der Regierung Schleswig-Holsteins

Nun kommt der nächste große Schritt für sie: Denn die gebürtige Neumünsteranerin soll die Stellvertreterin von Daniel Günther werden. Zuerst berichtete die „Bild“ darüber.

Die bisherige Vize-Ministerpräsidentin Monika Heinold hatte am Montag bekannt gegeben, dass sie sich nach 28 Jahren aus der Landespolitik zurückziehen wolle. Bis Ende Juli will sie noch im Amt bleiben. Wer ihre Nachfolge auch im Finanzministerium antreten soll, wird am Dienstag offiziell bekannt gegeben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll diese Funktion die Juristin Silke Schneider übernehmen.

mit dpa