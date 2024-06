Grömitz. Im August sollte die neue Attraktion an der Lübecker Bucht öffnen. Doch daraus wird nichts. Was die Betreiber unterdessen planen.

Der Ausblick, so viel steht fest, wird einmal fantastisch sein. Durch die großen Fensterfronten haben Besucher des künftigen So(u)l-Beach Clubs in Grömitz direkten Blick auf die Ostsee, die nur wenige Meter entfernt liegt. Doch immer noch befindet sich der neue Beachclub im Rohbau. Das war so nicht geplant.

Eigentlich sollte bald Eröffnung sein, so hätten die zukünftigen Betreiber mit ihrem neuen Beachclub noch einen Teil des wichtigen Sommergeschäftes mitnehmen können. Am 1. August wollten die Hamburger Pächter Thomas Jankowski und Markus Altenburger, die auch die Astra St. Pauli Brauerei, an der Alster das Coco Riviera, am Stadtparksee den Sierichs Biergarten und in Lüneburg das Krone Brauhaus betreiben, loslegen. Jetzt steht fest: Dieser Plan geht nicht auf.

Ostsee: Neben dem unfertigen XXL-Beachclub steht jetzt ein Foodtruck

„Vor der Saison wird es nichts mit der Eröffnung“, sagt Dirk Weber-Klüver beim Gang über die Baustelle. Der technische Leiter beim Tourismus-Service Grömitz koordiniert die Bauarbeiten zum Dünenpark in Grömitz. Der Grund für die Verzögerungen: „Die Koordination der vielen Einzelgewerke ist sehr umfangreich, und es gab auch Lieferschwierigkeiten bei einzelnen Materialien. Das ist erst einmal ärgerlich, aber nicht zu ändern“, so Manfred Wohnrade, Leiter des Tourismus-Service Grömitz.

Thomas Jankowski (l.) und Marc Altenburger werden den So(u)l Beach Club in Grömitz an der Ostsee betreiben. Dass dieser nicht zum August fertig wird, sehen die Gastronomen aus Hamburg gelassen. © Privat | Privat

Neben dem späteren Beachclub gibt es aber schon einen kleinen Foodtruck und einen Container, die als Provisorium dienen. Dazu stehen Strandkörbe und Liegen am Strand bereit. „Das kommt gut an, und so haben wir schon Einnahmen und können unsere Mitarbeiter halten“, sagt Thomas Jankowski. Er sieht die Verzögerung gelassen. „So etwas macht uns nicht nervös, mit dem Provisorium haben wir doch eine tolle Lösung gefunden.“

Leider immer noch eine Baustelle: Die Eröffnung des Beachclubs in Grömitz an der Ostsee hat sich um Monate verschoben. © Genevieve Wood | Genevieve Wood

Derzeit finden beim Beachclub die letzten Vorbereitungsarbeiten für den Estrichleger statt. Putzer, Trockenbauer, Fensterbauer und Sanitärinstallateur haben bald alles so weit erledigt, dass der Estrichleger dann mit dem Einbringen der Ausgleichsschüttung beginnen kann.

Beachclub in Grömitz: Das genaue Eröffnungsdatum steht noch nicht fest

Manfred Wohnrade verspricht: „Wir geben jetzt alles, um schnellstmöglich den Pächtern das Gebäude zu übergeben.“ Das neue anvisierte Eröffnungsdatum liegt dennoch in weiter Ferne: „Wir können froh sein, wenn wir das Ende Oktober hinbekommen, wahrscheinlicher ist aber November.“

Exklusiver Blick auf die Baustelle des So(u)l Beach Clubs in Grömitz: Die Gäste haben später einen fantastischen Blick auf die Ostsee. © Genevieve Wood | Genevieve Wood

Dann könnten die Betreiber zumindest noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen, so Weber-Klüver. Richtig durchstarten aber kann der neue Beachclub dann wohl erst Ostern. Thomas Jankowski nimmt es hin, wie es kommt, und hat schon Ideen für die Winterzeit. „Wir denken da an Weihnachtsmenüs und eine Glühweinbar.“

Ostsee: Der gesamte Dünenpark in Grömitz soll spätestens 2026 fertig sein

Der So(ul) Beach Club ist Teil des neuen 33.000 Quadratmeter großen Dünenparks, der auf der Promenade in Grömitz für 3,5 Millionen Euro derzeit entsteht. Schon fertig und bezogen sind etwa die neue DLRG-Rettungswache mit dem integrierten Surf Rescue Hostel. Auch der Gastronom Tashi Tamatsu, der als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, hat dort eine neue Restaurant-Filiale eröffnet: das Tamatsu in Grömitz.

Mehr zum Thema

Immerhin schreiten die Arbeiten im Dünenpark insgesamt gut voran. So war gerade erst Spatenstich für das letzte Gebäude namens Dünenwelten an der nördlichen Spitze des Dünenparks. Dort wird es weitere Gastronomie geben, eine Bowlingbahn sowie einen Eventraum. Fertig soll das Gebäude und damit der Dünenpark frühestens Ende 2025 sein.