Reisetipp Rügen: Ostseebad Binz - die Perle zu jeder Jahreszeit

Binz. Ein Novemberwochenende auf Rügen? Am Strand? Zugegeben, auf den ersten Blick klingt das nicht gerade nach der optimalen Urlaubskombination. Wer aber im Ostseebad Binz an einem kalten, sonnigen Novembertag mal spazieren gegangen ist, wird durchaus dafür werben, die Reise nach Rügen auch zu dieser Jahreszeit zu unternehmen. Kaum ein Ort an der Ostsee eignet sich so gut für einen Kurzurlaub wie der kleine Kurort auf der größten deutschen Insel.

Am Strand von Binz auf Rügen lohnt sich auch ein Spaziergang im Spätherbst.

Foto: picture alliance/Stefan Sauer

Mit seiner Bäder- und Villenarchitektur ist Binz eine Perle für Liebhaber von Geschichte und Baukultur. Im Zentrum dieses historischen Ortes liegt das Kurhotel Binz direkt an der Seebrücke. Bereits 1888 hatten Bankiers aus Berlin die Idee, an diesem prägnanten Platz ein Kurhaus bauen zu lassen, das noch heute als eines der Wahrzeichen der Insel gilt. Nur zwei Jahre später wurde das Hotel eröffnet. Gäste wie die damalige Kaiserin Auguste Viktoria genossen hier den Blick auf das Meer. 1906 dann das erste Drama: Das Fachwerkhaus brannte ab. Es musste komplett neu errichtet werden.

Das Kurhaus erlebte ein ständiges Auf und Ab

Seitdem hat das Kurhaus ein ständiges Auf und Ab erlebt. 1908 wiedereröffnet, wechselte es in den Jahrzehnten danach immer wieder den Besitzer. Nach zwei Weltkriegen übernahm 1961 schließlich das Reisebüro der DDR den Betrieb, ehe 1996 die Travel Charme GmbH als Betreiber einstieg und das Kurhaus komplett rekonstruiert und modernisiert hat. 2008 feierte das Hotel seinen 100. Geburtstag.

Das historische Hotel Kurhaus ist das Wahrzeichen von Binz auf Rügen.

Foto: Henrik Jacobs

Heute fehlt das Wahrzeichen von Binz auf keinem Postkartenmotiv der Insel. Im Bebauungsplan der Gemeinde ist festgeschrieben, dass kein Haus höher sein darf als der Turm des Gebäudes. Auch Angela Merkel mietete sich hier gerne mal in einer Tagessuite ein, um sich in ihrem Wahlkreis Vorpommern-Rügen auf ihre Reden vorzubereiten.

Reise-Newsletter Lassen Sie sich regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen zum Thema Urlaub und Reisen informieren E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beliebt ist das Hotel auch für Traumhochzeiten. Ein Raum beheimatet eine eigene Standesamt-Außenstelle. Genauso wie der markante Müther-Turm am Strand von Binz. In dem kleinen früheren Rettungsturm, der vom Rügener Bauingenieur Ulrich Müther entworfen wurde und optisch an ein Ufo erinnert, können Paare sich heute trauen lassen.

Ein Ufo? Nein, da ist der frühere Rettungsturm des Bauingenieurs Ulrich Müther am Strand von Binz. Heute fungiert das Gebäude als Standesamt für Hochzeiten mit Meerblick.

Foto: Henrik Jacobs

Doch Binz ist nicht nur das Kurhotel. Wer an der langen Strandpromenade spazieren geht, kann sich an zahlreichen Villen erfreuen. Zwischen Jugendstil, Klassizismus und Neobarock ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Holzbalkone fallen den Spaziergängern an jedem Straßeneck ins Auge und machen Binz zu einem der architektonisch interessantesten Orte Norddeutschlands. Wer mehr über die Villen Undine, Haiderose oder Amanda erfahren will, kann sich während des Spaziergangs auf der Seite Villen.Binz.de direkt mit historischem Wissen bereichern.

An der Strandpromenade von Binz reiht sich eine Traumvilla nach der nächsten. Fast alle werden heute für Ferienwohnungen genutzt. So auch die Villa Haiderose von 1896.

Foto: Henrik Jacobs

Während es im Sommer am Strand bei schönem Wetter nicht so einfach ist, in dem Touristenort genug Liegefreiheit zu bekommen, wird es im Herbst deutlich ruhiger. Trotzdem sind die vielen Restaurants und Cafés rund um die Strandpromenade auch im November noch gut besucht.

Viele Besucher genießen in Binz dann den Mix aus Entspannung und Trubel. Durch seinen zentral gelegenen Bahnhof - Binz ist sowohl mit dem ICE als mit der Regionalbahn angebunden - lohnt sich ein Ausflug an den historischen Ostseeort in jedem Fall zu jeder Jahreszeit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Deutschland