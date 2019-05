Leben am Wasser: Moritz Löffelmann mit seiner Frau auf der Wakenitz.

Wer durch Wildnis paddeln will, muss nicht weit fliegen. In Lübeck beginnt eine bildschöne Kanutour vorbei an Seerosen und überhängenden Bäumen. Zu verdanken ist die grüne Pracht auch dem Kalten Krieg.