Berlin. Marcin Płachno ist neuer Direktor des Polnischen Fremdenverkehrsamt in Berlin. Er war vorher Leiter der Polnischen Tourismusorganisation in Wien.

Das Polnische Fremdenverkehrsamt in Berlin hat einen neuen Direktor: Marcin Płachno, der bereits von 2021 bis 2024 die Auslandsvertretung der Polnischen Tourismusorganisation in Wien leitete, startete am 1. Juli in Berlin. Er folgt auf Konrad Guldon, der seinen Posten Mitte Februar überraschend niederlegen musste sowie auf Katarzyna Zawadzka, die danach interimsmäßig das Fremdenverkehrsamt leitete.

Nun will Marcin Płachno künftig im größten und wichtigsten Markt Deutschland für das Reiseziel Polen werben. Mit Deutschland hat der 41-jährige bereits eine langjährige Verbindung, die schon mit Besuchen im Rahmen des Schüleraustauschs begann.

Marcin Płachno studierte Management und Marketing an der Wirtschaftsuniversität von Kraków (Krakau) und befasste sich in Aufbaustudiengängen unter anderem mit Social Media & Content Marketing sowie dem Management von Sportorganisationen. Danach übernahm er Managementaufgaben für mehrere sportliche Großveranstaltungen, unter anderem die Fußball-EM EURO 2012, die Handball-EM EURO2016 und die World Games 2017 in Wrocław (Breslau). Später war er Mitbegründer einer Agentur für Sporttourismus-Projekte und verantwortlich für die Organisation internationaler Konferenzen.

Der neue Chef im Polnischen Fremdenverlehrsamt Berlin: Marcin Płachno © privat

Als Direktor des Polnischen Fremdenverkehrsamtes in Wien war Marcin Płachno zuständig für das Tourismusmarketing in Österreich und der Schweiz. Mit einer Imagekampagne „Poland Soul Travel“ und weiteren innovativen und unkonventionellen Werbeaktivitäten schaffte er es, dass Polen dort wieder an die Gästezahlen der Vor-Corona-Zeit anknüpfen konnte. Dabei setzte er auch seine persönliche Leidenschaft fürs Radfahren werbewirksam ein. Um zu zeigen, wie nahe Polen liegt, radelte er von Wien nach Krakau (445 km) und von Zürich nach Breslau (954 km). Dagegen glich seine jüngste Radtour von Berlin nach Pozńan (Posen) mit weniger als 300 km fast schon einem Sprint.

Sein Ziel für die kommenden drei Jahre? „Ich möchte Polen in Deutschland als ein vielfältiges, dynamisches, modernes und gastfreundliches Land präsentieren“, sagt Marcin Płachno. In der Kommunikation will er einen Schwerpunkt auf digitale Medien setzen. In der Weiterentwicklung des Tourismus sieht er diese auch Chance, die beiden Nachbarländer und ihre Gesellschaften weiter aneinander anzunähern, um auch die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft gemeinsam besser bewältigen zu können.

Weitere Infos rund um Polen beim Polnischen Fremdenverkehrsamt https://www.polen.travel/de

Inspirationen zu Reisezielen in Polen unter https://www.globista.de/polen-reisen-guenstig-buchen/

