Berlin. Die „Mein Schiff 7“ von TUI soll bald das erste Mal in See stechen. Doch schon jetzt waren Dutzende Retter auf dem Boot. Warum?

In der Ostsee vor Warnemünde fand eine Rettungsübung in Zusammenarbeit mit TUI Cruises statt. Dabei übten die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und das Havariekommando für den Ernstfall auf See. Zu diesem Zweck stellte TUI das neueste Schiff der Flotte „Mein Schiff 7“ zur Verfügung, das sich am 23. Juni auf die erste Kreuzfahrt begeben wird. Rund 150 Einsatzkräfte waren an der Übung beteiligt.

An Bord von „Mein Schiff 7“: 150 Einsatzkräfte üben für den Notfall auf See

Um für den Ernstfall auf offener See gewappnet zu sein, führte das Havariekommando gemeinsam mit der DGzRS eine Rettungsübung durch. Dafür wurde an Land, auf sechs Spezialschiffen - unter anderem auf der „Mein Schiff 7“ - und mithilfe eines Hubschraubers in der Ostsee vor Warnemünde trainiert. Das fiktive Szenario: Ein Kreuzfahrtschiff ist nach einem Zusammenstoß nicht mehr fahrtüchtig, einige Passagiere wurden verletzt, weitere werden vermisst. Der Ablaufplan der Rettungsaktion sah laut „Täglicher Hafenbericht“ dabei wie folgt aus:

Der erste Schritt der Notfallübung bestand zunächst darin, dass das „Mein Schiff 7“ das Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) in Bremen kontaktiert. Als deutsche Rettungsleitstelle See war dieses dafür zuständig, die Suche nach dem Schiff und dessen Rettung einzuleiten. Da die Lage in diesem Fall als sehr komplex eingeschätzt wurde, zog das MRCC das Havariekommando hinzu. Im nächsten Schritt beorderte das Havariekommando als Einsatzleitung der Rettungsaktion ein medizinisches Team der Maritime Incident Response Group (MIRG) der Berufsfeuerwehr Kiel zur Unfallstelle. Diese Hilfsteams sind entlang der deutschen Küste verteilt, um im Ernstfall schnell vor Ort sein zu können. Das MRCC übernahm die Suche nach Vermissten. „Mein Schiff 7“ wurde aufgrund seiner Manövrierunfähigkeit als potenzielle Gefahr für die Schifffahrt eingestuft. Daher wurde es mit dem Schlepper „Baltic“ und dem Mehrzweckschiff „Arkona“ aus der Gefahrenzone entfernt.

Rettungsaktion auf See: Teilnehmer zufrieden über Übungsverlauf

Solche Übungen seien wichtig für die Sicherheit der Gäste und der Crew-Mitglieder, teilte Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises, mit. So helfe die Übung des Verhaltens im Ernstfall in Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften dabei, sich auch in einer realen Notsituation richtig zu verhalten, heißt es weiter. Und auch auf Seite der Einsatzkräfte freute man sich über den Erfolg der Übung: „Die einmalige Gelegenheit, mit einem Kreuzfahrtschiff als Havaristendarsteller eine komplexe Schadenslage zu trainieren, war ein voller Erfolg. Damit sind unsere Einsatzkräfte noch besser für den Ernstfall gewappnet“, wie Robby Renner meinte, dem die Leitung des Havariekommandos unterstand.

