Berlin. Ein Rentnerpaar hat all sein Eigentum verkauft, um die längste Kreuzfahrt der Welt zu besteigen. Was muss man über die Reise wissen?

Für viele ist eine Kreuzfahrt der Inbegriff eines Traumurlaubs. Tagelang über die Weltmeere tuckern, dabei das Gefühl von Raum und Zeit verlieren. Ein italienisch-amerikanisches Renterpaar treibt das auf die Spitze und hat sich Ende Mai auf die längste Kreuzfahrt der Welt zu begeben. Das besondere Konzept des Kreuzfahrschiffs „Villa Vie Odyssey“ der britischen Reederei Villa Vie Residences hat für Kreuzfahrt-Hardcorefans noch einen besonderen Clou im Angebot: Denn wer Zeit und das nötige Kleingeld mitbringt, muss diese Kreuzfahrt nicht mal beenden.

Längste Kreuzfahrt der Welt: Rentnerpaar zieht für 3,5 Jahre an Bord

Grace and Jerry Grady haben jedoch erstmal vor, nur für 3,5 Jahre an Bord zu gehen. Sie erfüllen sich in ihrem Ruhestand ihren Lebenstraum und ziehen für ganze dreieinhalb Jahre an Bord der „Villa Vie Odyssey“, wie „Euronews“ berichtet. Um sich diesen Wunsch erfüllen zu können, hat das Paar sein Haus in den USA verkauft und ist vor zwei Jahren in ein Mietshaus in Grace‘s Heimat Sizilien gezogen, wie Euronews Travel berichtet. Seitdem haben sie den Großteil ihres Eigentums verkauft und leben nur vom Nötigsten. Alles, was sie noch besitzen, passt in ein paar Koffer und kommt mit ihnen auf Kreuzfahrtreise.

Blick auf das Meer und ein anliegendes Kreuzfahrtschiff von einem Strand in den Bahamas aus. © IMAGO/NurPhoto | IMAGO/Jakub Porzycki

„Leben auf dem Kreuzfahrtschiff nicht teurer als an Land“

Laut Jerry and Grace Grady würde sie das Leben an Bord nicht mehr kosten als an Land. So sieht der Kalkulation der beiden Rentner aus:

So zahlen sie knapp 40.038 Euro pro Jahr für ihre Kabine. Eine Außenkabine mit Balkon ist mit knapp 66.960 Euro die teuerste Option.

Pro Person zahlt man auf der „Villa Vie Odyssey“ demnach knapp 82 Euro für eine Innenkabine pro Nacht, 109 Euro für eine Außenkabine und 183 Euro für eine Außenkabine mit Balkon.

Außerdem sind auf dem Schiff Essen, Trinken und medizinische Untersuchungen in der Miete inbegriffen.

„Du hast keine Rechnungen, Ausgaben, Versicherung etc. und außerdem ist es eine viel unkompliziertere Art zu reisen, als die einzelnen Reisen und Flüge selbst zu buchen“, sagt Grace zu „Euronews“. Auf diese Weise bliebe ihnen das ständige Ein- und Auspacken der Koffer erspart, meint Jerry. Darüber hinaus gibt es einen Zimmerservice rund um die Uhr. Das Zimmer wird wöchentlich gereinigt und alle zwei Wochen kann der Wäsche-Service in Anspruch genommen werden.

Auch Freunden und Familie stehen für einen Besuch bis zu zwei Wochen vorübergehende Wohnmöglichkeiten an Bord zur Verfügung. 33 Euro kostet eine private Kabine pro Person pro Nacht. Jerry freut sich über die Möglichkeit und sagt: „Unsere drei Töchter haben sich den Reiseplan schon angeschaut und überlegen, wann sie uns besuchen kommen.“

Das hat das Kreuzfahrtschiff seinen Gästen als Dauerwohnsitz zu bieten

Die „Villa Vie Odyssey“ wurde 1993 gebaut und für knapp 1.84 Millionen Euro umfassend renoviert. Auf den insgesamt acht Decks an Bord finden 800 Gäste Platz. Die Innenkabinen verfügen über einen Bildschirm, der die Außensicht anzeigt. Neben einem Fitness- und Spa-Bereich samt Pool verfügt das Schiff über eine Promenade, die einmal herumführt. Das kulinarische Angebot erstreckt sich über drei Restaurants und fünf Bars.

Das Kreuzfahrtschiff wird insgesamt 425 Häfen in 147 Ländern auf sieben Kontinenten anlaufen. Dabei ist der Reiseplan so auf die Jahreszeiten abgestimmt, dass jedes Ziel im Frühling oder Sommer bereist wird. Auf diese Weise können die Passagiere das ganze Jahr über warmes Wetter genießen.

Rehling von einem Kreuzfahrtschiff mit Blick auf das Meer. © IMAGO/Bihlmayerfotografie | IMAGO

Das Kreuzfahrtschiff „Villa Vie Odyssey“

Das Kreuzfahrtschiff ist darauf ausgelegt, dass Passagiere sich dauerhaft an Bord einmieten können. So endet die Kreuzfahrt auch nicht nach den dreieinhalb Jahren, in denen sich Jerry und Grace Grady an Bord befinden. Das Schiff fährt immer weiter und wird alle 15 Jahre ausgewechselt. „Die außergewöhnliche ‚Continual World Cruise‘ von Villa Vie Residences lädt Reisende ein, mehr als 425 Häfen in 147 Ländern auf allen sieben Kontinenten zu entdecken, da sie den Globus alle dreieinhalb Jahre für 1.301 Tage umkreist“, teilt die Reederei mit.

Die Mieter können zwischen verschiedenen Kabinenmodellen wählen, die sie für die Zeit ihres Aufenthaltes buchen. Es ist auch möglich, Kabinen zu kaufen und privat unterzuvermieten. Die Preise reichen hier von 91.270 Euro für eine Innenkabine bis zu 137.370 Euro für eine reguläre Außenkabine. Für Außenkabinen mit Balkon zahlt man knapp 229.500 Euro. Beim Kauf einer Kabine müssen die Eigentümer zudem mit zusätzlichen monatlichen Kosten von 1.613 Euro bis zu 3.680 Euro pro Person rechnen.

Der Zeitraum der Reise ist flexibel anpassbar. Die Kreuzfahrt ist in 16 Passagen aufgeteilt, die zwischen 35 und 120 Tage dauern. Möchten Passagiere das Schiff früher verlassen als ursprünglich geplant, müssen sie spätestens sechs Monate vor Beginn des nächsten Abschnitts kündigen. Grundsätzlich ist es mit den notwendigen finanziellen Mitteln aber auch möglich, für immer an Bord zu bleiben.

Mit dem Kreuzfahrtschiff einmal um die Welt: Bereits der 2. Versuch

Ursprünglich wollten die Gradys bereits im November 2023 zur ihrer dreieinhalbjährigen Weltreise mit dem Kreuzfahrtschiff aufbrechen. Diese wurde jedoch kurzfristig abgesagt. Daher könne das Paar es kaum erwarten, endlich in See zu stechen: „Es war schon immer mein Traum, die Welt zu sehen. Daher will ich, dass es endlich losgeht“, sagt Jerry und fügt hinzu: „Es ist das größte Abenteuer des Lebens.“

