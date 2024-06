Berlin. Die AIDAprima zählt als Teil der Hyperion-Klasse zu den jüngeren und größeren Schiffen der Kreuzfahrtflotte und hat einiges zu bieten.

Das Unternehmen AIDA-Cruises ist einer der führenden Kreuzfahrtanbieter in Deutschland. Die AIDAprima, eines der neuesten Schiffe der Flotte, bietet neben der AIDAperla Platz für bis zu 3300 Passagiere. In diesem Artikel erhalten Sie wichtige Informationen rund um die Kreuzfahrt mit der AIDAprima: Dazu gehören Informationen zu Routen, Kabinen, Restaurants und weiteren Angeboten an Bord.

Inhalt dieses Artikels:

1. Steckbrief und Deckplan: Die wichtigsten Fakten zur AIDAprima

2. Angebot auf der AIDAprima: Restaurants & Bars

3. Einkaufen an Bord

4. Sport und Wellness auf der AIDAprima

5. Kulturelle Angebote

6. Kabinen-Modelle

7. Routen der AIDAprima

8. Kreuzfahrt Guide Award 2023

9. Aktuelle Position der AIDAprima

Spaß für die ganze Familie auf der AIDAprima

Die AIDAprima ist durch Angebote wie einen Klettergarten und Wasserspiele ideal für Familienurlaube. Hier können sich Kinder an diversen Stationen austoben, während die Eltern sich im Spa-Bereich bei einer Massage entspannen oder den Meeresblick vom Sky Walk aus genießen.

Steckbrief und Deckplan der AIDAprima: So ist das Schiff aufgeteilt

Das Kreuzfahrtschiff bietet auf 15 Passagierdecks massenhaft Platz für Alleinreisende und Gruppen. Auf der Webseite von AIDA finden Sie den Deckplan der AIDAprima.

AIDAprima: Wichtige Infos im Überblick Baujahr 2016 Klasse Hyperion-Klasse Passagiere Min. 3286 - Max. 3300 Passagierdecks 15 Crew-Mitglieder 900 Kabinen 1643 Geeignet für Familien, Singles und Paare

Restaurants auf der AIDAprima: Hier lässt es sich schlemmen

In insgesamt zwölf Restaurants finden Gäste an Bord der AIDAprima ein breites kulinarisches Angebot. Dazu gehört auch ein veganes À-la-Carte-Restaurant, das eine breite Palette pflanzlicher Gerichte serviert. Die Sushi-Bar bietet dagegen Fischgerichte an, während die Restaurants Ristorante Casa Nova und Bella Donna italienisch kochen. Auch wer es lieber einfach oder heimisch mag, wird auf dem Kreuzfahrtschiff fündig: Das Restaurant Fuego eignet sich vor allem für Familien mit Kindern, die Scharfe Ecke bietet traditionelle Currywurst an.

Auf dem Deck können Gäste die Aussicht in einem Café genießen:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AIDAprima (@aidaprimaa) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Auch in den 18 Bars und Clubs können die Passagiere ihren Durst mit heißen und kalten Getränken stillen. Die Lanai Bar ist mit ihrem Blick aufs Meer eher optisch ein Highlight, die Spray Bar mit einer großen Auswahl an Champagner-Sorten dagegen mit exquisiten Drinks. Für etwas mehr Szene sorgen die thematischen Bars der AIDAprima: Die Casino Bar versorgt die Gäste des Kasinos mit einem Drink zwischen zwei Spielen, die Sunset Bar besticht abends mit der romantischen Kulisse des Sonnenuntergangs.

Darüber hinaus bietet die AIDAprima dieses kulinarische Angebot:

12 Restaurants: Buffet-Restaurants, Snack Bars, Spezialitäten-Restaurants & À-la-Carte-Restaurants

Asiatische, deutsche, französische, italienische, spanische, orientalische & südamerikanische Küche

Vegane und vegetarische Küche, sowie Fisch- und Fleischgerichte

Kindergerichte

18 Bars und Clubs mit verschiedenen Themen und Musikgenres

4 Lounges

Einkaufen auf der AIDAprima: Diese Geschäfte schaffen ein besonderes Shopping-Erlebnis

Neben AIDA-Merchandise können die Passagiere an Bord des Kreuzfahrtschiffes auch viele andere Produkte und Marken shoppen. So finden sie auf Deck hochwertige Marken wie Hugo Boss und Liebeskind und für besondere Anlässe sogar einen Floristen. Auf der mehr als 2000 Quadratmeter großen Shoppingfläche werden Gäste aber auch in anderen Bereichen fündig: Hier gibt es Sportbekleidung, Kosmetik, Schmuck und Kunst.

Ein Überblick über das Shopping-Erlebnis auf der AIDAprima:

Mehr als 2200 Quadratmeter Verkaufsfläche

Shopping auf zwei Decks

Bekannte Marken

AIDA-Merchandise

Kulinarik und Kunst

Mode, Schmuck, Kosmetik, Sportausstattung

In einem der Außenpools erwartet Gäste dagegen der unvergleichliche Ausblick aufs Meer:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AIDAprima (@aidaprimaa) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Sport und Wellness auf der AIDAprima genießen

Die AIDAprima bietet besonders für Familien ein umfangreiches Freizeitprogramm. Auf den Activity Decks kommen die Kinder mit Attraktionen wie einem Hochseilgarten und Wasserspielen auf ihre Kosten. Verschiedene Pools, ein Fitnesscenter und ein Joggingpfad ergänzen das Sportangebot – auch für Erwachsene. Daneben gibt es Kurse, ein Fitnessprogramm, Ball- und Trendsportarten und die Möglichkeit zum Personal Training. Ruhigere Momente finden Gäste dabei unter den zahlreichen Behandlungen und Massagen des Body & Soul Organic Spa.

Mehr Infos zum Sport- und Wellnessangebot:

Body & Soul Organic Spa

3545 Quadratmeter Spa-Bereich

4484 Quadratmeter Sonnendeck

6 Pools

Golf-Fans könnte dagegen das Mini Golf-Deck interessieren:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AIDAprima (@aidaprimaa) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Entertainment-Angebote auf der AIDAprima für Kinder und Erwachsene

Entsprechend üppig ist auch das Unterhaltungsangebot auf der AIDAprima: Neben Live-Gesang und anderen künstlerischen Vorstellungen – etwa im Beach Club oder im Theatrium – wartet ein spezielles Unterhaltungsprogramm für Familien auf die Reisenden. Im Kids Club und im „Game Center“ dürften dagegen vor allem Kinder auf ihre Kosten kommen.

Überblick:

Theatrium mit Live-Shows

Beach Club mit Live-Musik

Party und Tanz: Club D6

Für Kinder: Kids Club und Game Center

Kabinen auf der AIDAprima: So ist das Kreuzfahrtschiff ausgestattet

Die AIDAprima beherbergt insgesamt 1643 Gästekabinen in 14 verschiedenen Kategorien mit einer Fläche zwischen 15 und 53 Quadratmetern. Passagiere können aus verschiedenen Kabinentypen auswählen: Sowohl barrierearme Kabinen als auch reguläre Innenkabinen stehen zur Verfügung, daneben gibt es Meerblickkabinen und verschiedene Varianten von Verandakabinen mit eigenem Außenbereich. Eine normale Verandakabine umfasst 15 bis 20 Quadratmeter, während die Verandakabine Komfort auf 20 Quadratmetern Platz bietet. Die Verandakabine Deluxe eignet sich für Familien: Sie misst 16 bis 28 Quadratmeter und bietet Platz für bis zu fünf Personen. Wer auf dem Kreuzfahrtschiff exklusiver wohnen möchte, sollte sich die diversen Juniorsuiten und Suiten mit bis zu 53 Quadratmetern Fläche anschauen.

AIDAprima: Technische Daten Länge 300 m Breite 37,60 m Geschwindigkeit 21,5 Knoten (ca. 40 kmh) Gewicht 124.100 Tonnen Leistung 46.800 kW Tiefgang 8,1 m

Diese Routen können Sie mit der AIDAprima bereisen

Mit der AIDAprima lassen sich diverse Reiseziele in West- und Nordeuropa sowie im Transmittelmeer und dem Orient erkunden, dazu gehören Dubai, Hamburg oder auch Mallorca. Durch die Kombination aus Kurz- und Fernreisen bietet die AIDAprima daher ein ziemlich breites Repertoire an Reiserouten, wie dieser Überblick zeigt:

Routen in West- und Nordeuropa

4 Tage-Reise „Festival Cruise Hamburg nach Kopenhagen“: ab 1.599 Euro pro Person

ab 1.599 Euro pro Person 5 Tage „Kurzreise nach Norwegen ab Hamburg“: ab 1.260 Euro pro Person

ab 1.260 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Metropolen ab Hamburg“: ab 1.116 Euro pro Person

ab 1.116 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Norwegen ab Hamburg“: ab 1.449 Euro pro Person

ab 1.449 Euro pro Person 7 Tage-Reise „O‘zapft is! auf der Metropolen-Tour“: ab 1.946 Euro pro Person

ab 1.946 Euro pro Person 8 Tage-Reise „Norwegens Fjorde mit Geiranger ab Hamburg 3“: ab 2.510 Euro pro Person

ab 2.510 Euro pro Person 9 Tage-Reise „Norwegen von Rotterdam nach Hamburg“: ab 2.209 Euro pro Person

ab 2.209 Euro pro Person 10 Tage-Reise „Norwegens Fjorde mit Geiranger ab Hamburg 1“: ab 2.700 Euro pro Person

ab 2.700 Euro pro Person 10 Tage-Reise „Von Mallorca nach Hamburg“: ab 2.025 Euro pro Person

ab 2.025 Euro pro Person 11 Tage-Reise „Von Barcelona nach Hamburg“: ab 2.245 Euro pro Person

ab 2.245 Euro pro Person 11 Tage-Reise „Norwegens Fjorde mit Geiranger & Trondheim“: ab 2.870 Euro pro Person

ab 2.870 Euro pro Person 11 Tage-Reise „Norwegens Fjorde mit Geiranger ab Hamburg 2“: ab 2.065 Euro pro Person

ab 2.065 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Metropolen & Norwegen ab Rotterdam“: ab 2.809 Euro pro Person

ab 2.809 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Metropolen & Norwegen ab Hamburg“: ab 3.286 Euro pro Person

ab 3.286 Euro pro Person Alle Westeuropa-Reisen der AIDAprima ansehen*

Alle Nordeuropa-Reisen der AIDAprima ansehen*

Routen im Transmittelmeer

10 Tage-Reise „Von Mallorca nach Hamburg“: ab 2.025 Euro pro Person

ab 2.025 Euro pro Person 11 Tage-Reise „Von Barcelona nach Hamburg“: ab 2.245 Euro pro Person

ab 2.245 Euro pro Person 11 Tage-Reise „Von Hamburg nach Barcelona“: ab 2.660 Euro pro Person

ab 2.660 Euro pro Person 12 Tage-Reise „Von Hamburg nach Mallorca“: ab 2.830 Euro pro Person

ab 2.830 Euro pro Person 19 Tage-Reise „Von Mallorca nach Dubai 2“: ab 2.600 Euro pro Person 20 Tage-Reise „Von Mallorca nach Dubai 1“: ab 2.770 Euro pro Person

ab 2.600 Euro pro Person ab 2.770 Euro pro Person 21 Tage-Reise „Von Barcelona nach Dubai“: ab 2.940 Euro pro Person

ab 2.940 Euro pro Person 33 Tage-Reise „Weltenbummler von Hamburg nach Abu Dhabi“: ab 5.445 Euro pro Person

ab 5.445 Euro pro Person 39 Tage-Reise „Weltenbummler von Hamburg nach Dubai“: ab 6.505 Euro pro Person

ab 6.505 Euro pro Person Alle Transreisen der AIDAprima ansehen*

Routen im Orient

7 Tage-Reise „Orient ab Dubai 1“: ab 1.185 Euro pro Person

ab 1.185 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Orient ab Dubai 2“: ab 1.125 Euro pro Person

ab 1.125 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Orient ab Abu Dhabi“: ab 1.150 Euro pro Person

ab 1.150 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Orient mit Oman ab Dubai 1“: ab 1.245 Euro pro Person

ab 1.245 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Orient mit Oman ab Dubai 2“: ab 1.175 Euro pro Person

ab 1.175 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Orient mit Oman ab Abu Dhabi“: ab 1.175 Euro pro Person

ab 1.175 Euro pro Person 14 Tage „Große Orientreise ab Dubai“: ab 2.335 Euro pro Person

ab 2.335 Euro pro Person 14 Tage „Große Orientreise ab Dubai 1“: ab 2.310 Euro pro Person

ab 2.310 Euro pro Person 14 Tage „Große Orientreise ab Dubai 2“: ab 2.220 Euro pro Person

ab 2.220 Euro pro Person Alle Orient-Reisen der AIDAprima ansehen*

Kreuzfahrt Guide Award 2023: AIDAprima nominiert

Jährlich kürt der Branchenpreis Kreuzfahrt Guide Award die besten Kreuzfahrtschiffe in insgesamt acht Kategorien. In der Kategorie „Bestes Schiff für Familien“ war im Jahr 2023 neben drei weiteren Schiffen auch die AIDAprima nominiert. Der Sieg ging aber letztendlich an das Schiff „Disney Wish“ der Disney Cruise Line.

Kreuzfahrt Guide: Das steckt dahinter Der „Kreuzfahrt Guide“ wird einmal im Jahr vom Hamburger Abendblatt herausgegeben. Auf knapp 300 Seiten können Leserinnen und Leser durch zahlreiche Reise-Reportagen blättern, dazu gibt es alle wichtigen Details zu den beliebtesten Hochsee- und Flussschiffen im Überblick. Mit der Verleihung des renommierten „Kreuzfahrt Guide Awards“ kürt die Redaktion die besten Schiffe des Jahres.

Aktuelle Position der AIDAprima live verfolgen

Wer die Live-Position der AIDAprima beobachten möchte, kann dies auf der interaktiven Karte der AIDA tun.

Webcam der AIDAprima: Der Blick vom Bug des Schiffes

Über die Webcam der AIDAprima können Sie zudem den aktuellen Ausblick vom Bug des Kreuzfahrtschiffes erleben – selbst, wenn Sie im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzen.

